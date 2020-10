Cutral Co modificó las medidas y sí permitirá que comerciantes usen autos

La comuna de Cutral Co dio a conocer el decreto que establece la adhesión a las medidas adoptadas por el gobierno provincial. Sin embargo, la diferencia es que los comerciantes y sus empleados "no esenciales" podrán usar sus vehículos. La Cámara de Comerciantes será la encargada de emitir los permisos.

En el decreto provincial se fijó que desde los primeros minutos de este viernes y hasta el lunes 12 inclusive no se podrá circular en vehículo motor. La excepción son las personas que trabajan en actividades esenciales y aquellas que ya cuentan con turnos médicos otorgados oportunamente.

También se fija que podrán abrir las puertas todos aquellos comercios y servicios de actividades "no esenciales", pero los propietarios deberán solicitar el permiso de circulación correspondiente ante la cámara de Comercio local y podrán utilizar sus vehículos.

Desde la Cámara se informó a los asociados que según lo resuelto por el intendente José Rioseco, se determinó "la circulación vehicular de los titulares de comercio y sus respectivos empleados". Para otorgar el certificado la entidad atenderá hoy hasta las 20 en la sede de Roca Nº 408. Y esa autorización permitirá circular viernes y sábado.

Se permitirá la circulación peatonal, en bicicleta u otros medios similares, con fines recreativos o para ir a hacer las compras esenciales –como comestibles y farmacias-, desde las 8 hasta las 20.

El delivery estará habilitado y las casas de gastronomía podrán realizar el “take away”, y recibir a los clientes que lleguen a los locales sin utilizar los autos o motos. Mientras que para el caso de las obras privadas y el empleo doméstico podrán funcionar, con la salvedad que no pueden utilizar vehículos.

En cuanto al domingo, solo podrán realizarse salidas recreativas peatonales o en bicicleta en las modalidades previstas: por la mañana, prioridad para adultos mayores de 60 años, y después de las 13:00 y hasta las 19:00 el resto de la población. Los gimnasios podrán permanecer abiertos, con las medidas de prevención que ya rigen aunque los clientes no podrán concurrir en automóviles o motos.