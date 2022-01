En menos de dos años, Alberto Fernández incrementó la deuda pública en más de u$s 30.500 milllones

Alberto Fernández y Martín Guzmán ayer en la reunión con los gobernadores.

Analizando la estadística del ministerio de Economía de la Nación, difundida ayer en la reunión que mantuvo el titular de la cartera, Martín Guzmán, y los Gobernadores, claramente se puede señalar que la crisis de deuda pública que enfrenta el país no es un problema de Mauricio Macri, Cristina Fernández o cualquier otro presidente que haya comandado Argentina en estas últimas décadas. Es un problema estructural que tiene la economía del país.

Sí se puede señalar que no todos tuvieron las mismas responsabilidades a la hora de evaluar la toma de créditos y el destino de esos fondos.

Ayer durante su exposición, Guzmán compartió una serie de gráficos que reflejaban la presión que ejercía el stock de deuda pública y sus vencimientos en un tentativo modelo de desarrollo de país. Allí cuestionaba -como muchas otras veces hemos escuchado de boca de anteriores presidentes- que la avaricia de los acreedores no podía poner freno al desarrollo económico de la Argentina. “Si no hay crecimiento, no se pueden generar los dólares para pagar la deuda”, confesó. Todos los mandatarios provinciales -y representantes de los que no fueron- avalaron a ese concepto.

Pero volviendo a los fríos números de la deuda, el ministro de Economía mostró que el stock de deuda pública -al cierre de noviembre de 2021- alcanzó los 353.514 millones de dólares.

Esta enorme cifra es incomprensible para la mayor parte de los argentinos. Pero cuando se desgrana en el tiempo se observa que, en noviembre de 2021, el Gobierno tomo nueva deuda por 5.168 millones de dólares y en estos dos años de la gestión del presidente Alberto Fernández se sumaron 40.215 millones de dólares al país teniendo en cuenta el cierre de noviembre de 2019 o 30.449 millones de dólares tomando como base el 30 de diciembre de ese mismo año.

Los datos corresponden a la Secretaría de Finanzas, actualizados al 30 de noviembre pasado. La suba se da, entre otros motivos, por más demanda y colocaciones de bonos en pesos y adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería para cubrir el abultado rojo fiscal que presenta el presupuesto, más allá de las partidas extraordinarias vinculadas con la irrupción de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Los pasivos mostraron otra tendencia en términos relativos. Datos de la secretaria de Finanzas compara la deuda pública con el producto bruto interno (PBI). En diciembre de 2019, cuando llega al poder Alberto Fernández, representaba cerca del 71% del producto, en 2020 salta al 86% y sobre noviembre pasado se ubica este índice en 72,7%.

Como resumen se puede mencionar que durante la gestión de Cristina Fernández el país se endeudó a una tasa promedios anual de 16.000 millones de dólares, la de Mauricio Macri en poco más de 12.000 millones de dólares y la de Alberto Fernández -como mínimo- en más de 15.000 millones por año.