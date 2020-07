En Neuquén, la reunión por el aguinaldo será con protestas en Salud y Vialidad

Mañana se realizará la reunión que exigían los gremios de Neuquén para tratar el pago en cuotas del aguinaldo. Pero el encuentro no será en plena paz, sino que se organizaron medidas de fuerza en Salud y Vialidad, dos áreas sensibles, tanto por la pandemia de coronavirus como las complicaciones que generan las condiciones climáticas a la hora de circular.

El anuncio del pago escalonado fue realizado el sábado por el gobernador Omar Gutiérrez. Casi de forma inmediata, los gremios manifestaron su rechazo e hicieron hincapié en que la decisión se tomó de forma unilateral y luego de que se postergara el incremento salarial acordado a comienzos de año.

Este panorama volvió a unir a los gremios, que habían divido posturas sobre la extensión del acuerdo salarial (los docentes mantuvieron su reclamo de que sea anual, mientras los demás aceptaron que sea por seis meses). Así, ATE, ATEN y los Viales pidieron una reunión con Gutiérrez y con su ministra de Gobierno, Vanina Merlo.

La respuesta llegó esta mañana, con un encuentro convocado para mañana, a las 11. Luego, ATE comunicó que mañana, el sector que depende del Ministerio de Salud, fue llamado a un paro por 24 horas, con actividades propias en cada sector.

Los Viales ya habían comenzado su medida de fuerza el lunes. En lugar de paro, llamaron a no asistir a los puestos porque no son considerados un servicio esencial. "“Quedémonos en casa como lo estipula el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio hasta tanto nos encontremos fuera de peligro”, resaltaron.

Carlos Roselli, el dirigente de la unión de los viales, explicó que para su organización la situación ya llegó a un límite. Aseguró que los trabajadores mostraron su voluntad, yendo a trabajar desde el comienzo de la cuarentena, cuidando los caminos para que nadie quede aislado y los insumos lleguen a todas las localidades, pero no pueden aceptar el desdoblamiento de los aguinaldos.

Aseguró que el 25% de los trabajadores cobra salarios que no cubren la canasta básica, no se completó la entrega de ropa de trabajo, la maquinaria es vieja y no se repara. "Nosotros entendemos la situación, que hay una crisis, pero el Gobierno también tiene que entender la nuestra", manifestó Roselli.

En el caso de ATEN, Marcelo Guagliardo, aclaró que mañana comienza el receso invernal y resaltó que la voluntad de los gremios es evitar las manifestaciones en las calles para mantener las medidas sanitarias. El dirigente cuestionó que, al margen de la coyuntura, no se haya previsto la forma de garantizar el pago total del aguinaldo, cuando es un compromiso ya conocido. Resaltó que el desdoblamiento no solo afecta a los salarios, sino a toda la economía regional y adelantó que si no se revisa la medida, se analizarán acciones gremiales en conjunto.