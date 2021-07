En Río Negro confirman vacunación desde el martes para menores de 12 a 17 años

Río Negro comenzará a vacunar contra el covid a los menores de 12 a 17 años a partir del próximo martes 3 de agosto según confirmó Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud.

El cambio fue un pedido del gobierno nacional y se aplicaría en todas la jurisdicciones.

La funcionaria recordó que es con inscripción previa y sólo para quienes tienen alguna de las patologías determinadas por el Consejo Federal de Salud. Las anotaciones se realizan a través del sitio http://vacunate.rionegro.gov.ar o en los centros de salud para quienes no tengan la posibilidad de acceder por medios digitales.

En las primeras jornadas hubo más de 1.700 inscripciones y se estima que en la provincia serían unos 14.600 los adolescentes en condiciones de recibir la dosis inicial, en tanto que las vacunas llegarían a partir de este jueves.

El cambio se fecha es "para que cada uno de los hospitales pueda organizarse, hay algunos a los que habrá que vacunar en sus domicilios por los problemas de salud que tienen y todo eso va a tener una logística diferente" explicó Iberó.

El objetivo es que este grupo no se junte con el resto de la población en los vacunatorios, deberán asistir acompañados por un mayor y se estima que habrá mucha vacunación a domicilio por las diferentes patologías.

Factores de riesgo

La patologías estalecidas son diabetes tipo 1 o 2, obesidad grado 2 y 3, insufiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas, enfermedad renal crónica, incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes; síndrome nefrótico, pacientes con enfermedad pulmonar crónica obstructiva, fribrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave y que requieran terapia de oxígeno.

También se incluye a quienes tengan enfermedades graves de las vías aéreas, los que requieran hospitalizaciones por asma; cirrosis, hepatitis autoinmune; y personas que viven con VIH. Además, pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas; y oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o activa. La lista considera a personas con tuberculosis activa, discapacidad intelectual y del desarrollo, síndrome de Down, personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos; adolescentes que viven en lugares de larga estancia, gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

Por último, aquellos con Carnet Único de Discapacidad (CUD) vigente; con pensión de Anses por invalidez aunque no tengan CUD; con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Vacunas y aumentos de casos

Iberó señaló que "no hay novedades" con respecto a las segundas dosis de Sputnik pero "se siguen haciendo estudios sobre la combinación de vacunas, para saber si es efectiva o aumenta la inmunidad, algo que también se está haciendo en otros países" y agregó que "nación está esperando la producción propia de la segunda dosis".

En tanto que recordó que hay vacunas de Sinopharm y AstraZeneca para completar el esquema y que la población se puede acercarse "tranquilamente a vacunar. En el caso de Sinopharm 28 días después de haber recibido la primera y para la AstraZeneca después de 8 semanas porque se comprobó que es más efectiva"

Sobre la suba de casos dijo que "lo estamos notando en el Alto Valle y nos había pasado la semana anterior en Valle Medio" pero "lo que vimos con los directores de hospitales fue que eran momentos de muchos casos, se estabilizaron y, después, un poquito empezaron a bajar"

Explicó que "vienen aumentando los casos en Roca, Cipolletti, en Allen; en todos esos lugares por ahora ningún caso requiere terapia" pero "nos puede preocupar en quince días" y enfatizó que "todos los casos son de juntadas sociales".

Rechazo a la vacunación

A pesar de la situación y de los resultados registrados la funcionaria sostuvo que "es muchísima" la gente que no se quiere vacunar y contó que "en Viedma vemos que habiendo mucha cantidad de vacunas no son muchos los que van al Fioravanti (vacunatorio) y cuando se hizo el autovac en la zona de la costanera hubo muchos que nos daban explicaciones de por qué no se querían vacunar".

En ese sentido contó que "algunos por cuestiones religiososas, miedo a que produzca alguna alteración genética, alguna mutación, otros dicen que introduce más virus y sería peor, también lo del chip; tantas cosas" se lamentó y recordó que "la verdad es que si uno ve lo que cambió la mortalidad en los mayores de 60, que fueron los primeros en vacunarse, llama mucho la atención y es un dato para que la gente pueda ver la importancia de la vacuna".

Por último dejó un dato contundente al estimar que "70% de los internados no se vacunaron".