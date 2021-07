Todo lo que tenés que saber sobre la vacunación a adolescentes en Neuquén

Ayer se confirmó que el arribo de las dosis de la vacuna de Moderna a Neuquén es inminente. El viernes llegarán 13.440 que sólo estarán destinadas a inmunizar, al menos parcialmente, a adolescentes entre 12 y 17 años que tengan factores de riesgo. Hasta hoy se inscribieron casi 4.000 personas de ese rango etario, de un universo de más de 21.000. ¿Quiénes pueden inscribirse y cómo hacerlo?

Las vacunas que Estados Unidos donó a Argentina ya empezaron a ser distribuidas por el país y según se definió desde el gobierno nacional, serán únicamente utilizadas para inocular a adolescentes entre 12 y 17 años que tengan factores de riesgo ante el Covid-19.

Neuquén las recibirá este viernes y ya tiene planificado comenzar a colocarlas el sábado. Sin embargo, como señaló el gobernador Omar Gutiérrez, la vacunación a menores de 18 años podría comenzar el mismo viernes, si las dosis llegan más temprano de lo previsto.

Lo que es seguro es que este fin de semana, los operativos de vacunación no sólo atenderán a mayores de 18 años que quieran vacunarse sino que también se incorporará a un grupo que hasta ahora no podía ser inoculado ya que las vacunas disponibles no eran aptas para él.

El director provincial de Atención Primaria de la Salud, Matías Neira, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3) explicó que en un principio la vacunación a los adolescentes será con turno previo, y que se irán modificando las estrategias en base a la demanda.

Y también aclaró que no es obligatorio que los adolescentes concurran a vacunarse acompañados de sus padres, madres o adultos responsables.

Hasta hoy, se inscribieron para la vacunación 3.984 adolescentes de una población de 21.600, pero se espera que con el correr del tiempo la inscripción aumente. Desde el gobierno provincial insistieron que las vacunas de Moderan sólo serán para este rango etario.

La vacunación es voluntaria, por tanto requiere que la persona que quiera acceder a ella se anote en el sitio web del ministerio de Salud. Allí encontrará una sección sobre la campaña de vacunación y todos los formularios de los distintos grupos que hasta ahora pueden acceder a ser inmunizados contra el Covid-19.

La vacunación para adolescente está disponible para las personas que tengan entre 12 y 18 años y que tengan alguno de los factores de riesgos detallados:

-Diabetes tipo 1 o 2.

-Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

-Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

-Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

-Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

-Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

-Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

-Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

-Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

-Personas con tuberculosis activa.

-Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

-Síndrome de Down.

-Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

-Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

-Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

-Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

-Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

-Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Escuchá la nota completa a Matías Neira en RN RADIO: