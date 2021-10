En River están con la calculadora en la mano

River consiguió una valiosa victoria frente a Argentinos Juniors, por 3 a 0, en el Monumental. Gentileza.

River derrotó a Argentinos Juniors, por 3 a 0, en el Monumental, y dio otro paso fundamental hacia el título local, esa cuenta pendiente que Marcelo Gallardo está cerca de saldar, porque con el triunfo, el Millonario llegó a 42 puntos y le sacó nueve de ventaja a la Talleres, que continúa en el segundo lugar.

En consecuencia, el equipo de Núñez logró una diferencia significativa, pero que todavía no sentencia la historia ya que restan siete fechas para que finalice la Liga Profesional. Por eso, necesitará sacar una cierta cantidad de puntos para asegurarse dar la vuelta a fin de año, o incluso antes.

Si River logra sacar 13 de los 21 puntos posibles, lo que concretará si gana cuatro y empata uno de los siete partidos que le quedan en el camino, será el nuevo campeón del fútbol argentino. Esto se debe a que la diferencia con Talleres, su inmediato perseguidor, es de 9, entonces, por más que los de Alexander Medina ganen todo lo que resta hasta el final, no les alcanzará.

De darse conseguir cuatro victorias y un empate en los próximos cinco partidos, el Millonario dará la vuelta olímpica entre el 26 y 28 de noviembre, en la cancha de Rosario Central.

Por otro lado, en caso de que River consiga 12 puntos de acá hasta el final del certamen, obligará a Talleres a salir victorioso en todos sus compromisos para empatarlo y forzar una definición, algo que a priori parece complejo, sobre todo teniendo en cuenta que su presente no es el mejor, habiendo perdido dos y empatado uno de los últimos tres encuentros que jugó.

Más lejos en la pelea pero todavía a la expectativa de que los de Gallardo tropiecen y puedan acercarse, aparecen Vélez y Lanús, ambos con 31 unidades.

Si el Millonario consigue 13 puntos, por ejemplo, ganando cinco de ocho, tanto el Fortín como el Granate quedarán fuera de pelea. Boca tiene 30 puntos y está a 12, por lo que parece utópico que pueda pelear cuando quedan 21 en juego.

River jugó en gran nivel frente a Argentinos y prolongó su gran momento. Gentileza.

El fixture de River hasta el final de la Liga Profesional



31/10 - Fecha 19 | Estudiantes vs. River.

7/10 - Fecha 20 | River vs. Patronato.

Fin de semana del 21/10 - Fecha 21 | Platense vs. River.

Semana del 22/10 - Fecha 22 | River vs. Racing.

Fin de semana del 28/11 - Fecha 23 | Rosario Central vs. River.

Fin de semana del 5/11 - Fecha 24 | River vs. Defensa y Justicia.

Fin de semana del 12/12 - Fecha 25 | Atlético Tucumán vs. River.