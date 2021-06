En Roca, esperan más dosis para empezar a vacunar a personas embarazadas

La semana pasada, las autoridades rionegrinas confirmaron que se empezarán a aplicar vacunas covid a personas gestantes. Lo anunció Mercedes Iberó, secretaria de políticas públicas del Ministerio de Salud de Río Negro, en su habitual parte sanitario semanal del miércoles pasado.

A una semana de ese anuncio, en Roca aun no se empezó a inmunizar a este grupo por falta de stock de vacunas; según informó Nelson Gutiérrez, coordinador del vacunatorio covid del hospital López Lima, consultado por LA COMUNA.

"No tenemos el stock suficiente porque no nos alcanzó", puntualizó el encargado, por lo cual esperan que lleguen nuevas dosis para lanzar formalmente la convocatoria local.

Desde el vacunatorio, están evaluando distintas opciones de convocatoria para este subgrupo, que podrá ser desde una jornada especial a demanda, turnos programados y articulación con los Centros de Atención Primaria de la Salud.

No obstante, por el momento las inscripciones para este subgrupo no se lanzaron en la página web "Vacunate Río Negro", ya que el item no está disponible dentro de los grupos habilitados para inscribirse.

Gutierrez adelantó que cuando llegue el momento, las personas gestantes deberán presentarse con certificado médico. "Cuando vengan a vacunarse deben traer la recomendación de vacunarse del ginecólogo u obstetra", especificó.

"No se requiere la indicación de determinada vacuna, sino solo la recomendación de vacunarse", explicó. Por otro lado, aclaró que las tres variantes de la vacuna que están llegando a la región (Sputnik, Sinopharm y Astrazeneca) son aptas para personas embarazadas.

Desde la cartera sanitaria rionegrina, se había confirmado que la vacunación para mujeres embarazadas no sería abierta, sino que se realizarían análisis previos de la situación particular de cada una de ellas antes de asignarles un turno. “Va a ser sobre la evaluación de riesgo de cada una de ellas y sobre patologías asociadas también”, habían explicado.

Grupo prioritario

La priorización de este grupo fue definida por Nación a principios de la semana pasada y en la reunión del Consejo Federal de Salud del martes 15/06 se acordó con todos los ministros provinciales la puesta en marcha de acciones para prevenir que se contagien.

La nueva disposición se resolvió luego de conocerse los resultados de un estudio internacional, que determinó -para quienes tienen comorbilidades- la existencia de un riesgo 22 veces mayor de contraer covid de forma grave que el resto de la población.