Buscan una solución a la falta de calefacción en la capilla del hospital de Roca

La protesta de los profesionales de salud por los inconvenientes en la calefacción de la capilla del hospital de Roca, tuvo un principio de solución este miércoles.

El reclamo que hicieron visible los trabajadores del Hospital López Lima, en la jornada de ayer, ante las fallas en el sistema de calefacción en el consultorio respiratorio donde se reciben y atienden a pacientes con síntomas de covid, tuvo una respuesta favorable por parte de la dirección del centro de salud.

Este miércoles se realizaron inspecciones en el lugar por parte de las áreas de administración y mantenimiento del hospital de Roca. Frente a la situación se llegó a la conclusión que se colocarán dos turbinas para acondicionar el espacio.

Desde la dirección del hospital roquense explicaron que no se puede adecuar la calefacción de la capilla al tratarse de un edificio que pertenece al Obispado del Alto Valle. La directora, Ana Senesi, contó como se llegó a un principio de solución del inconveniente.

"Se estuvo analizando cual era la situación y se van a colocar dos turbinas para mejorar la calefacción porque es la mejorar manera por el momento. No se puede ampliar más la calefacción porque es un edificio que no pertenece al hospital y otra que afectaría a los consultorios externos que funcionan. No es un tema sencillo", aseguró.

Al mismo tiempo, Senesi afirmó que con el tema de la capilla se viene trabajando desde el año pasado "que se fueron arreglando calefactores, acondicionándolos y ampliando para que tengan un mayor caudal y potencial pero no resultó suficiente porque el calor se va hacia arriba y la capilla es un edificio alto y el frío se siente".

También destacó la tarea que se realiza a cargo de los profesionales en el consultorio respiratorio. "En la capilla se hace la atención de urgencia y es un consultorio más de los diez en los que se atiende y están ubicados en la Casita Luz Andina. Entiendo que el reclamo es justo, no están cómodos y fueron días de mucho frío por eso se le está buscando la solución. La situación de la capilla fue un paliativo por el covid para que la gente no tenga que ingresar y mezclar los pacientes covid con los no covid, por eso permanecen afuera", explicó Senesi.

Por otra parte, los profesionales que cumplen funciones en el sector aseguraron que no están dadas las condiciones edilicias y aguardarán hasta el viernes para ver si cuentan con calefacción adecuada, de lo contrario el sábado se tomarán medidas. En cuanto al baño para pacientes, que también era uno de los reclamos, no obtuvieron respuestas todavía, según comentaron.