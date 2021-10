En su visita a Neuquén Gerardo Morales cuestionó a los mapuches, al actual gobierno y el acto de Macri en Dolores

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, visitó Neuquén en el contexto de la campaña electoral para apoyar a los candidatos de Cambia Neuquén. El encuentro se realizó en la sede de la Unión Cívica Radical situada en la calle Linares. Allí fue acompañado por los candidatos, Pablo Cervi y Ayelén Quiroga.

“Acá tenemos la lista y el candidato más votado individualmente en la elección”, manifestó Morales mientras señalaba a Cervi. “Le pido al pueblo de Neuquén que no desperdicie su voto”.

Durante su discurso fue consultado sobre una variedad de temas que engloban la realidad del país y la región.

Morales pidió que los neuquinos votaran a Cervi y Quiroga. Foto: Gentileza

El gobierno del Frente de Todos

El mandatario jujeño agregó que el Gobierno nacional “que no tiene plan” y “no puede controlar la inflación”. Añadió que se trata de “un gobierno que está peleado”. “Había venido a unir al pueblo argentino y lo que ha hecho es profundizar la grieta, pero además producir una grieta dentro del mismo frente del Gobierno”, señaló Morales.

La declaración de Macri

Con respecto a la declaración indagatoria de Mauricio Macri, Morales se solidarizó con el ex presidente, pero aclaró: “No me gustó mucho lo del acto”, “Habrán visto que muchos dirigentes del Pro no fueron”. “Hay algunos que no dicen las cosas, pero yo sí”.

“Yo hubiera preferido que Mauricio haya ido con su abogado solo”, argumentó. La principal razón que dio fue porque “montar una tribuna es hacer en espejo lo que ha hecho siempre el kirchnerismo”.

Derrota electoral del 2019

Morales manifestó que la alianza debe hacer una profunda autocrítica. “Tenemos que hacer un análisis de nosotros, como Juntos por el Cambio, si pretendemos llegar a gobernar en el 2023”. Agregó que se deben “mirar las cosas que hicimos mal, porque hay muchas cosas que hicimos mal, porque defraudamos a mucha gente, por eso no nos votó el pueblo”.

Los mapuches de la Patagonia

“Hay una concepción en general del pueblo mapuche, de no reconocer el Estado-Nación". “No obstante eso, hay referentes de la comunidades mapuche que yo he visto que articulan y que forman parte”, explicó Morales.

Al terminar de hacer la aclaración calificó como “sediciosos” a “estos referentes, que actúan en nombre de los mapuches”, y agregó: “Lo que han hecho acá en Neuquén y lo que están haciendo en Río Negro, son unos delincuentes”.

Vaca Muerta

“Yo creo que Neuquén, tranquilamente puede, así como las empresas hidrocarburíferas, diversificar su matriz productiva” afirmó. “Además de vaca Muerta pueden hacer muchas cosas”.

Cortes de ruta

Morales se mostró preocupado por la interrupción del circuito productivo en los caminos de la región. Propuso que las personas que corten rutas “paguen multas” como él lo realiza en Jujuy.