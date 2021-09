Negri: «Neuquén es la puerta de recuperación de la UCR en la Patagonia»

El diputado nacional y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, visitó este jueves Neuquén capital para respaldar las candidaturas de Juan Peláez y Pablo Cervi en las próximas elecciones municipales y nacionales. Afirmó que la provincia es "la puerta de recuperación del radicalismo en la Patagonia" y que, en caso de ganar la banca del Congreso, el empresario frutícola "aportará prestigio al interbloque" de Juntos por el Cambio. El dirigente, que viene de perder la interna en Córdoba frente a Luis Juez, evaluó que la Argentina atraviesa un "momento delicado" y que la alianza opositora tendrá una "enorme responsabilidad" en los meses que vienen: "nosotros estamos para no obstruir, pero no estamos para cogobernar ni para empujar", advirtió.

"La sensación es que el resultado de Cambia Neuquén después de las PASO no se va a modificar. En todo caso, se va a ratificar, al menos por las acciones del gobierno que ha mostrado. Va a ser una de las noticias más importantes el prestigio que va a llevar (Pablo Cervi) en el interbloque, en el parlamento y para la provincia por su conocimiento. Va a ser uno de los datos novedosos que va a dar Neuquén en términos de aportes a la República Argentina. Un hombre del sector privado, con conocimientos y experiencia. Tengo muchísima fe", afirmó Negri.

P: ¿Va a ser un aporte al radicalismo también?

R: Eso va de suyo. El crecimiento del radicalismo, la visibilidad, vinculada a una decisión de recuperar energía, espacio, es el aporte más significativo a la coalición. Yo digo que cuando una coalición empieza a identificarse con uno solo de sus integrantes, casi que no es una coalición. Es preferible incluso que haya una tensión en la medida en que se muestre que conviven distintas fuerzas con identidades diferentes pero objetivos en común. Estoy convencido de que Juntos por el Cambio no es más el de 2015, ni el de 2017 que ganó, ni el de 2019 que perdió, y el radicalismo está haciendo un aporte sustancial. Y en la Patagonia, Neuquén es la puerta de recuperación del radicalismo.

P: ¿Qué evaluación hace del proceso que atravesó Juntos por el Cambio en esta elección, con internas y quiebres como el de Neuquén?

R: Ha sido mejor de lo que yo pensaba. En todos lados se está trabajando juntos, se hizo una reunión con todos los candidatos. Yo soy hijo de las PASO, desde el 2011. Hemos tenido PASO de cinco, seis listas. El tema no es competir, sino qué hacés cuando competís, qué decís. Cuando uno discute ideas, no corre riesgos. Lo que no hay que perder es el objetivo, el orden de prioridades.

P: ¿Fue una prueba de supervivencia?

R: Absolutamente.

P: ¿Cree que estas elecciones de medio término van a ser ordenadoras para las aspiraciones presidenciales adentro de Juntos por el Cambio?

R: ¿En Argentina? Nooo. Un día se le da mayor visibilidad a un dirigente, otro día a otro. Yo aspiro a que no perdamos el orden de prioridades en donde tenemos que poner la energía. Tenemos siempre la tendecia a salirnos de la fila e irnos 20 cuadras para adelante. Ahora hay una prioridad: la elección de noviembre. Juntos por el Cambio tiene que pensar ya cómo va a abordar eso. Y con el tiempo, tener candidatos a presidente, varios. Ojalá tenga uno el PRO, otro la UCR, la Coalición Cívica. Nos va a tener mucho más entretenidos esto, cómo va a ser la gobernabilidad hasta diciembre.

El diputado estuvo acompañado de los candidatos Cervi y Peláez y del legislador provincial César Gass. Foto: Oscar Livera.

El trámite para la ley petrolera

Consultado sobre la ley de promoción de las inversiones petroleras, Negri ironizó que "lo más importante que tiene la ley es que nadie está de acuerdo". "Creo que hasta estoy en condiciones de asegurar que ni entre ellos", planteó.

Se mostró escéptico sobre la aspiración de la norma, que es lograr previsibilidad para las inversiones por 20 años, pues dijo que "la ley por sí sola no la da, hay que hacerla en un contexto económico". "No la veo hoy a esa ley acelerada a discutirse, por lo menos en Diputados. La veo lejísimos. Es una ley que dice mucho y se queda con todo, porque todo lo deriva a la Secretaría de Energía. Esas leyes con esa discrecionalidad no creo que avancen", analizó.

¿Halcones o palomas?

P: ¿Con qué ave definiría a la dirigencia de Neuquén?

R: Mi vínculo grande es con mi partido, el radicalismo. Para mí el trazo es mucho más grueso, esas son sofisticaciones. ¿Te imaginás halcones y palomas con el 50% de pobreza? Acá hay un recambio porque la desaparición de "Pechi" Quiroga, con todo lo que significaba, una persona que no pasaba desapercibida ni en su gestión ni en su personalidad... Era un personaje de Neuquén que gobernaba y a quien la sociedad acompañaba. Su desaparición no ha sido neutra, pero el radicalismo busca llenar esas ausencias, que a veces no se llenan en un día. Lo importante es que no sean pasos para atrás. Veo un partido con los pies sobre la tierra y con ganas de crecer.

Es como el Candy Crush eso de los halcones y palomas: es un juego para entretenerte cuando nadie te ve.