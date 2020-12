En una encuesta, abogados de Neuquén se expresaron a favor del aborto legal

El Colegio de Abogados de Neuquén realizó una encuesta para conocer cuál era la opinión de sus matriculados y matriculadas respecto de la legalización del aborto, un tema que está siendo discutido esta semana en plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación y que pronto se someterá a votación en el recinto.

El sondeo se hizo sólo en Neuquén capital, donde el padrón es de 1.400 profesionales, según indicó el presidente del Colegio, Marcelo Iñiguez. La pregunta se envió a los correos electrónicos de abogados y abogadas que tenían cinco días para responder. Cerró el lunes 30 de noviembre.

La consulta era si estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El sistema permitía contestar una vez. El resultado fue ajustado, pero ganó el SÍ por el 52.2%. Se registraron 404 respuestas, es decir que se expresó el 28,8%, un cuarto del padrón.

Iñiguez sostuvo que la iniciativa fue impulsada luego de que el diputado por Neuquén, Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio), militante en contra de la legalización, le pidiera al Colegio por nota que se pronunciara al respecto.

"Nosotros en el Consejo Directivo pensamos que esto es un derecho individual y que es un derecho que encierra convicciones, encierra elementos más allá de los que la institución Colegio de Abogados puede representar, como intereses de los profesionales, entonces quisimos ser cuidadosos y mandamos a hacer una encuesta para ver qué expresión tenían las matriculadas y matriculados", explicó Iñiguez.

Agregó: "nos encontramos con esa respuesta, lo que nos lleva a ratificar que el Colegio no va a tomar una posición, obviamente que cada uno la tiene, pero yo me refiero institucionalmente. El resultado de la encuesta no da para que el Colegio vaya para uno u otro lado."

Respecto a la interpretación de las cifras, Iñiguez afirmó: "La lectura es que es algo que está dividido en la sociedad argentina, hay una leve tendencia en favor del SÍ".

El presidente del Colegio aseguró que su postura personal es a favor de la IVE e hizo suyos los argumentos de la jurista Aída Kemelmajer, de quien dijo, es discípulo. "Hay un primer momento donde juega el derecho individual de la mujer y después, en la medida que avanza el feto ya pasa a ser un derecho de salud pública y pierde la capacidad de la mujer para decidir", planteó.

Si bien es la primera vez que la organización hace un sondeo sobre este tema, el libro "Clandestinidad y tolerancia" recoge la opinión de operadores judiciales del sistema penal de Neuquén sobre aborto. De acuerdo al trabajo de campo que realizaron, entre agosto de 2017 y marzo de 2018, juezas y jueces aparecen como los más “moderados”: el 64% se manifestó a favor de la despenalización de la práctica. La defensa pública en un 89%. Las y los fiscales son los que más se expresaron en contra de la despenalización -un 36%- e incluso los que registraron mayor caudal de respuestas evasivas: un 43%.

Actualmente hay tres proyectos en discusión, incluido el que envió el poder Ejecutivo y el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Las propuestas plantean la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. Luego de ese período estarían vigentes las causales actualmente contempladas por el Código Penal: cuando existe riesgo para la salud y la vida de la persona gestante, y cuando el embarazo es producto de una violación.