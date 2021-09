«Empezamos una etapa de reflexión» dijo Alberto Fernández, en la jura del nuevo gabinete

El presidente Alberto Fernández tomó juramento, este lunes, a los nuevos ministros del Gabinete nacional, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Antes de comenzar con el protocolo previsto, el mandatario emitió algunas palabras sobre la crisis que atravesaba el Ejecutivo en los últimos días.

"Somos parte de un movimiento que sabe escuchar. Escuché a muchos y a muchas, porque quiero cumplir mi palabra y entender por qué la gente votó como votó", apuntó Fernández.

Tras las idas y vueltas en las que estuvo involucrada la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Estado indicó que "nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. Me preocupa mucho más un partido silenciado, que no discute, que uno que reflexiona. Ahora estamos empezando esta etapa de reflexión y pensar en lo que se viene".

"Tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales teníamos previstas desde antes", agregó al respecto.

En cuanto a la polémica decisión de que Juan Manzur asuma en la Jefatura de Gabinete, el presidente refirió que lo eligió "por la convicción de que en ese norte tenemos que trabajar muchísimo para lograr ese desarrollo tan deseado".

Finalmente, el mandatario agradeció "honestamente" la tarea llevada adelante por los ministros salientes durante "los peores dos años de nuestras vidas" y agregó que, en este contexto, "busqué entre quienes trabajaron conmigo en aquella maravillosa gestión de Néstor" para continuar el mandato hasta 2023.

Finalmente, en la ceremonia asumieron funciones Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández en Seguridad; Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck en Educación, y Daniel Filmus en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se sumó en la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Durante el acto estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, además participarán por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de San Juan Sergio Uñac.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete.

-NOTICIA EN DESARROLLO.-