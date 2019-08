Energía recibió a petroleras y anticipó que podría haber un subsidio

A una semana de que el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, anunciara que en el conflicto abierto por el congelamiento de los combustibles y el barril de crudo no habría un nuevo encuentro con las petroleras hasta tener una propuesta definida para modificar el DNU, hoy se reunió con un grupo de operadoras y anticipó que la semana que viene se presentaría una propuesta que incluye un subsidio de parte del Estado.

El encuentro se desarrolló pasadas las 11 de la mañana en la cartera de Energía y contó con la presencia de unas seis petroleras no integradas que fueron las que solicitaron se recibidas, entre ellas estuvieron Vista Oil&Gas, Tecpetrol y Pluspetrol. En la partida también participaron las integradas YPF y Pan American Energy (PAE).

Según confiaron varias fuentes que participaron de la reunión, en el encuentro hubo dos posturas enfrentadas. Por un lado desde el gobierno nacional se informó que definiendo una propuestas para flexibilizar el congelamiento de precios que implica un subsidio del Estado y una rebaja de impuestos.

Algunas fuentes indicaron que se trataría de reconocer un adicional de 5 pesos por barril en el tipo de cambio, aunque otras señalaron que la propuesta no fue detallada pero que se anticipó que la misma será presentada oficialmente en una reunión general con todas las compañías que se desarrollará la semana que viene.

En números 4 dólares por barril sería el aporte que el gobierno podría ofrecer la semana que viene a las petroleras.

De concretarse la propuesta de elevar 5 pesos el valor del tipo de cambio y llevarlo de 45,19 a 50,19, esto implicaría en la práctica, y a valor del dólar de hoy, que cada barril de crudo se apreciaría unos 4 dólares, aunque aún quedaría muy lejos del valor que sin el congelamiento podría alcanzar.

Pero entre las propuestas que desde Energía se plantearon se incluyó también la posibilidad de avanzar en un incremento en el precio de algunos combustibles que podrían ser compensados con una rebaja de impuestos.

La segunda propuesta provino de las empresas no integradas que participaron del encuentro y que le plantearon a Lopetegui y su equipo que sea el segmento de la refinación (downstream) el que absorba la totalidad del costo del congelamiento.

En este caso la propuesta no sólo no tuvo buena recepción desde Nación, ni desde las compañías integradas. En el caso de Nación se supo que considera que el segmento del downstream no tiene otra variable de ajuste para semejante impacto que dejar de procesar y conducir a un desabastecimiento, por lo cual no es una alternativa.

En tanto que desde las firmas integradas se planteó que es una carga inequitativa dado que dos de las principales refinadoras del país concentran además el 70% de la producción del país.

Desde una de las operadoras que participó del encuentro se remarcó que "lo rechazamos de plano porque es totalmente insuficiente", mientras que fuentes del gobierno nacional adviertieron que "hay que saber entender el momento y que a 15 días del congelamiento ya estamos hablando de ir hacia la normalización".