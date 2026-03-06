Ahorro energético: Río Negro lanza beneficios impositivos para hogares certificados

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, el ejecutivo rionegrino avanzó sobre la firma de un contrato con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para auditar 50 viviendas ya etiquetadas y avanzar hacia la etiqueta definitiva, habilitando los beneficios impositivos correspondientes.

El proceso de auditoría revisa los trabajos, detecta y corrige posibles errores u omisiones, y formula recomendaciones para robustecer la metodología aplicada en el sistema nacional.

Con el acuerdo Río Negro consolida su liderazgo en el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) con un proceso sistemático de auditoría técnica que busca garantizar la calidad, consistencia y confiabilidad de las etiquetas emitidas en la provincia. Esta política pública apunta a que la ciudadanía cuente con información validada y comparable sobre el desempeño energético de sus hogares, y a fortalecer los mecanismos de control y mejora continua del procedimiento de etiquetado.

Próximas etapas

Actualmente, se encuentra en ejecución un segundo lote de 30 etiquetas para auditar, financiado con fondos propios de la Secretaría de Energía y Ambiente rionegrina. Simultáneamente con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se proyecta continuar con las auditorías correspondientes a la prueba piloto realizada hace unos años, que incluyó 63 viviendas en el Alto Valle y 8 en la Costa Atlántica.

En diciembre del 2025 se emitió el primer lote de 8 etiquetas para viviendas que superaron la auditoría, con registros en cinco localidades, y las entregó a la Agencia de Recaudación Tributaria (ART) para avanzar con las gestiones administrativas vinculadas a la bonificación según categoría.

El crecimiento del etiquetado se apoya en la formación de profesionales y la ampliación de la red de certificadores. En ese marco, la directora de Regulación y Proyectos de la Secretaría, María del Carmen Rubio, sostuvo: “Estos 38 nuevos certificadores son una apuesta concreta por viviendas más eficientes, cómodas y amigables con el ambiente” y remarcó que “contar con profesionales capacitados en todo el país fortalece el compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad”.

Río Negro también fortaleció su red territorial: con nuevas incorporaciones, la Provincia supera los 70 certificadores habilitados, ampliando el alcance del PRONEV y la disponibilidad de especialistas para emitir etiquetas.

Con estas acciones, desde la Secretaría de Energía y Ambiente reafirman su compromiso con políticas públicas que promueven un uso más eficiente y responsable de la energía, consolidando herramientas que aportan a una transición energética justa y sostenible, con beneficios concretos para las familias rionegrinas.