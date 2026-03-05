De Argentina al mundo: ¿A dónde va el GNL de Vaca Muerta?

Argentina aún no es exportador de Gas Natural Licuado (GNL), pero Vaca Muerta, de la mano de proyectos como Southern Energy y Argentina LNG prometen cambiar el panorama nacional a corto y mediano plazo. Además, la atención puesta en el país podría crecer en los próximos años, debido a la búsqueda de nuevos mercados en un contexto geopolítico turbulento.

El actual conflicto en Medio Oriente -una de las principales zonas hidrocarburíferas del mundo- acentúa esta tendencia. Tras las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, múltiples bombardeos en puntos de producción clave en el subcontinente causaron que las cotizaciones del petróleo y del GNL se disparasen.

Hasta el momento, las consecuencias más importantes del conflicto fueron la paralización del estrecho de Ormuz -por donde pasan más del 20% de los hidrocarburos del mundo- y de la producción de GNL de Qatar, que es el tercer mayor exportador internacional de GNL.

En este marco, en donde Argentina espera convertirse en país exportador a partir de 2027, hacemos un repaso del mapa global del GNL, el cual promete ser clave para la economía nacional en el futuro.

El mapa mundial del GNL: cuál es el potencial de Argentina

Según el último informe de la Unión Internacional del Gas (IGU) del año pasado, donde se registraron los datos de 2024, el comercio a nivel mundial de GNL fue de 411 millones de toneladas (MT), y conectó a 22 mercados exportadores con 48 importadores.

Sin lugar a dudas, el destino principal del GNL es Asia: solo China, Japón y Corea del Sur representan casi la mitad (47%) de las importaciones. Además, si se considera en conjunto a las regiones de Asia y Asia-Pacifico -la IUG las analiza por separado-, representan dos tercios de la demanda global.

El tercio restante es cubierto casi en su totalidad por Europa, ya que a pesar de que redujo las importaciones respecto a años anteriores, sigue siendo una de las zonas que más demandan GNL.

Respecto a los grandes exportadores, Estados Unidos lidera el ranking con 88 MT de GNL al año, seguido por Australia, con 81 MT. Lo singular es que Qatar, que se vio afectado recientemente por el conflicto en Medio Oriente, es el tercer mayor exportador (77 MT). Rusia (33 MT) también es un país clave, pero aislado de gran parte del mercado internacional debido a la guerra con Ucrania.

Algunos de los principales mercados previstos por YPF, con los días de viaje estimados. Foto: gentileza.

Es este escenario, Argentina espera ingresar al mercado como proveedor de GNL a partir del año próximo, con dos proyectos como punta de lanza:

Southern Energy -consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG- tendrá una capacidad total de 6 MT anuales y estima comenzar su producción en 2027. De momento, ya consolidó un acuerdo con la alemana SEFE para exportar 2 MT anuales a la firma alemana.

Asimismo, Argentina LNG, el proyecto que lidera YPF en sociedad con la italiana ENI y XRG -brazo internacional de la árabe ADNOC-, prevé exportar a partir de 2030 12 MT cada año, con el objetivo de expandir la producción a 18 MT.

De esta manera, el país cuenta con dos ventajas principales. La más evidente es no tener que transitar por zonas de riesgo, como sucede con aquellos países afectados por el cierre del Estrecho de Ormuz; pero además la cercanía con el Estrecho de Magallanes permite reducir costos y evitar largas jornadas de espera en el Canal de Panamá, una de las rutas más transitadas del mundo.