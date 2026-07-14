Tres Quebradas ingresa al RIGI: empresa china invertirá US$709 millones para la producción de litio en Catamarca

El proyecto Tres Quebradas, ubicado en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca, se convirtió en el duodécimo emprendimiento minero aprobado dentro del RIGI. Foto gentileza.

La minería argentina sumó un nuevo paso en el desarrollo de la industria del litio con la aprobación del ingreso del proyecto Tres Quebradas (3Q) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, impulsada por la compañía china Zijin Mining a través de su filial Liex, se desarrolla en el Salar Tres Quebradas, en la localidad catamarqueña de Fiambalá.

La incorporación al régimen fue confirmada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Con esta aprobación, el proyecto accederá a los beneficios previstos por el RIGI para avanzar en una inversión destinada a ampliar la capacidad productiva de litio en el país.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.



El proyecto contempla una… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

El plan de inversiones contempla un desembolso total de US$709 millones, que serán destinados a la construcción y puesta en marcha de una planta de procesamiento de carbonato de litio. La inversión busca fortalecer la producción del mineral estratégico y consolidar el desarrollo de la actividad minera en Catamarca.

De acuerdo con la información oficial, la futura planta tendrá una capacidad instalada para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, uno de los insumos más demandados por la industria de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Para alcanzar ese nivel de producción, el proyecto prevé el desarrollo de una infraestructura de gran escala. Entre las obras incluidas figuran la perforación de pozos de extracción, la instalación de ductos de transporte, sistemas de purificación, obras de control de inundaciones, instalaciones industriales complementarias y la construcción de nuevos caminos.

Las proyecciones económicas también anticipan un importante aporte para la balanza comercial. Se estima que, una vez en funcionamiento, Tres Quebradas generará exportaciones por alrededor de US$400 millones anuales, impulsando el ingreso de divisas y el crecimiento de la producción minera nacional.

En cuanto a la vida útil del emprendimiento, los estudios técnicos indican que el yacimiento cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva, lo que garantiza una operación de largo plazo y una actividad sostenida para la región.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es el impacto sobre el empleo. Durante las distintas etapas de construcción y operación se prevé la creación de 4.406 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, con demanda de mano de obra para las obras de infraestructura y el funcionamiento de la planta.

Con la incorporación de Tres Quebradas, el Comité Evaluador del RIGI ya aprobó 21 proyectos en distintos sectores productivos, que en conjunto representan inversiones comprometidas por US$46.700 millones, reflejando el interés de inversores nacionales e internacionales en el desarrollo de grandes iniciativas en el país.

Dentro del sector minero, Tres Quebradas se convirtió en el duodécimo proyecto incorporado al régimen y en el quinto de Catamarca en acceder a este esquema de incentivos. Se suma así a los proyectos Hombre Muerto Oeste (HMW), Diablillos —compartido con la provincia de Salta—, Fénix y Sal de Oro, consolidando a Catamarca como uno de los principales polos de producción de litio de Argentina.