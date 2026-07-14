Según Marín, Vaca Muerta podría generar más de 90.000 puestos de trabajo en los próximos años

El desarrollo de Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos de la Argentina. Para el CEO de YPF, Horacio Marín, el potencial de la formación no convencional trasciende la producción de energía y abre una oportunidad para generar empleo, impulsar inversiones y fortalecer distintas actividades económicas vinculadas a la industria.

Según las proyecciones compartidas por el ejecutivo en su newsletter, el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta podría alcanzar un pico superior a los 90.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años, con un promedio cercano a 75.000 empleos adicionales entre 2027 y 2030.

Ese crecimiento no se limitaría al sector petrolero. Marín destaca que «la expansión de la cadena de valor energética tendrá un efecto multiplicador sobre otras actividades, movilizando inversiones en infraestructura y generando demanda de bienes y servicios».

Tabla elaborada por YPF.

En ese escenario, las empresas operadoras y de servicios petroleros continuarían siendo uno de los principales impulsores del empleo, con un promedio de 9.000 nuevos puestos y picos de hasta 11.000 trabajadores.

A ese impacto se sumaría el crecimiento de actividades vinculadas a materiales, logística, transporte y servicios no especializados, que aportarían alrededor de 30.000 empleos indirectos en promedio y podrían alcanzar los 35.000 puestos en los momentos de mayor actividad.

Otro de los ejes señalados por Marín es el avance de los grandes proyectos de infraestructura asociados al desarrollo energético, entre ellos VMOS, ARGLNG y SESA. Estas iniciativas, que incluyen oleoductos, gasoductos, plantas de procesamiento y otras obras estratégicas, generarían en promedio 35.000 empleos y registrarían picos cercanos a los 45.000 puestos de trabajo.

Frente a esa demanda de recursos humanos, YPF y otras empresas del sector impulsan el Instituto Vaca Muerta, una iniciativa orientada a la formación de operarios para la industria. El objetivo es capacitar a 15.000 trabajadores en los próximos cinco años, con un ritmo previsto de 3.000 personas por año.

Marín remarca que la capacitación resulta clave para acompañar el crecimiento de la actividad, ya que «permite fortalecer el conocimiento sobre procesos, estándares de trabajo y seguridad operativa».

Desde el inicio del ciclo lectivo en marzo, el Instituto puso en marcha 21 grupos con 717 estudiantes. Actualmente funcionan 15 camadas activas, que reúnen a 545 alumnos en cursos de operadores y seguridad operativa en yacimiento, mientras que otras seis ya finalizaron con 145 egresados. Para lo que resta de 2026, la proyección es superar los 2.000 estudiantes capacitados.

En el cierre de su mensaje, Marín plantea que «el verdadero legado de Vaca Muerta excede el desarrollo energético». Su aspiración es que, con el paso de los años, esta etapa sea recordada como el momento en que los recursos del país se transformaron en trabajo, desarrollo y oportunidades para las próximas generaciones.

“ Mi mayor deseo es que, dentro de muchos años, podamos mirar hacia atrás y decir que fuimos la generación que transformó los recursos de la Argentina en trabajo, desarrollo y oportunidades para nuestros nietos”, expresó.