El «efecto Messi»: por qué Vaca Muerta sola no puede evitar cortes en el suministro de gas

El "efecto Messi" es esperar que le gas de Vaca Muerta solucione problemas como la falta de gasoductos para que el fluido llegue a destino.

En las últimas semanas el desarrollo de Vaca Muerta quedó en medio de una serie de cuestionamientos a raíz de los cortes de suministro de gas natural que se registraron en varios puntos del país tanto en estaciones de GNC (gas natural comprimido), como así también en algunas industrias. Un fenómeno que traspasando del mercado energético al futbolístico, podría ser catalogado como el «efecto Messi», un fenómeno en el que por tener algo extraordinario, como el 10 de la Selección o Vaca Muerta, se pretende que mágicamente solucione problemas que están fuera de su alcance.

Efectivamente, los cortes recientes en el suministro de gas natural coincidieron con un récord de producción histórico de gas natural del país impulsado por Vaca Muerta. Nunca Argentina había extraído tanto gas natural de su subsuelo, pero al mismo tiempo se vio cómo una serie de olas de frío polar dejaron mangueras cruzadas en estaciones de GNC y en algunas industrias.

La explicación es simple. Y es que no falta producción de gas natural, sino redes, gasoductos, que lleven más gas natural a los centros de consumo que dispararon su demanda al ritmo del frío.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, ha sido clara en este punto y lo viene anticipando desde abril pasado: «mientras haya pico de demanda de gas, van a seguir habiendo cortes, porque la infraestructura no se amplió».

Las causas reales de los cortes

Y si eso ya de por sí era de esa forma, se suman dos factores: los contratos interrumpibles y la aplicación de la «ventanas» contractuales que siempre estuvieron pero no se aplicaban.

Dicho esto más en claro, por un lado hay muchos comercios, en especial estaciones de GNC que hicieron contratos de compra de gas natural bajo la modalidad de interrumpible. Esto quiere decir que ellos mismos al firmar los contratos pactaron que ante una demanda superior se les cortaría el suministro, tal como sucedió. Esta modalidad de contratos es claramente más barata que la que no prevé esos cortes, pero muchos comercios siguen optando por utilizarla.

Las «ventanas» contractuales son algo que en los papeles siempre existió en el suministro a industrias y que habilita a las distribuidoras a cortar por hasta 60 días al año el servicio, según las necesidades del mercado. En la práctica, esto no se venía haciendo porque era el Estado, a través del entonces Enargas -hoy ENReGe (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad)- el que terminaba subriendo el costo de un gas adicional en el mercado para que no se den tales cortes.

Hoy el Estado no está dispuesto a cubrir esos costos, y mientras avanza con el recorte de subsidios a los usuarios residenciales, las «ventanas» comenzaron a ser ejecutadas por parte de las distribuidoras que, en medio del proceso de desregulación, no tienen hoy autorizado a trasladar a tarifa el costo de comprar un gas más caro para evitar dichas interrupciones.

Jugar en equipo: la clave para aprovechar al «Messi de la energía»

Para la Selección Nacional de Fútbol, las victorias y los títulos vinieron de la mano no solo del capitán, sino de la consolidación de un equipo que además estuvo coordinado por un director técnico respetado por los mismos jugadores. En el mundo de la energía es lo mismo que se necesita para eludir los cortes de suministro de gas.

Puntualmente, para poder eludir los cortes de suministro de gas hacen falta más redes de transporte que lleven más producción desde Vaca Muerta a los centros de consumo, algo así como el equivalente al resto del equipo en el que juega Messi.

En este sentido, ya está en marcha la ampliación del Gasoducto Perito Moreno por parte de TGS y se estima antes de fin de año TGN definirá otra obra clave: un gasoducto de Tratayén a La Carlota (Córdoba) que permita inyectar más gas en el Gasoducto Norte.

El equipo se completa con algo que este año no funcionó bien, un director técnico. Si bien lo simple podría ser pensar que Nación retome ese rol, en un esquema de desregulación lo que falta es que se termine de pulir el «reglamento del juego», para que la importación de energía y su traslado a precios pueda hacerse sin bloqueos.

Mientras estas piezas del rompecabeza no encastren, los cortes de suministro ante picos de demanda por olas polares seguirán sucediendo, así como la Selección no cosechó copas cuando se esperaba que Messi solo las lograra, sin un equipo que lo acompañe.