Aranguren: El invierno podría llegar con cortes en la luz y el gas

El exministro de Energía de la Nación y titular de la consultora Energy Consilium, Juan José Aranguren, lanzó una seria advertencia de cara a la provisión de energía del invierno por llegar, ya que sostuvo que la pregunta no debe ser a qué precio se venderá el gas natural licuado (GNL) que Argentina necesita importar, sino si podrá comprarlo.

“Este invierno va a ser un invierno duro, en donde no necesariamente vamos a disponer de las moléculas de gas que estamos acostumbrados”, indicó Aranguren y detalló que al escenario complejo de baja generación hidráulica se suma que “Bolivia nos está manifestando que no tiene capacidad para entregar los 14 millones de metros cúbicos que entregó el año pasado”.

Pero sin dudas la clave estará en que indicó que “los cargamentos de LNG van a ser caros porque hay un demandante adicional que es Europa debido a que quiere diversificar su matriz para no depender tanto de Rusia, por lo tanto los precios van a ser altos y lo mismo va a ocurrir con los líquidos que importamos”.

Este contexto choca con la realidad nacional y por eso Aranguren sostuvo que “todas las importaciones dependen de la existencia de reservas, de dólares, para hacer frente al pago” y recordó que en 2013 y 2014 los barcos demoraron en ingresar hasta 70 días “porque no había suficientes dólares y si no se les pagaba no descargaban”.

Ante ese contexto, el exministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, aseguró a Radio Con Vos que “estoy previendo que la industria, y por tanto la recuperación económica, el GNC van a tener si esto sigue dificultades para poder tener un suministro adecuado”.

El dato 27% de la demanda de gas del invierno se necesita cubrir en este año con importaciones tanto de Bolivia, como de GNL.

En tanto que señaló que el segmento residencial “es el más protegido en cuanto a gas, puede tener alguna caída en presión pero no creo que haya tanto problema, aunque habrá que ver si el sistema eléctrico tiene suficiente capacidad para poder absorber los faltantes”.

Con el precio del millón de BTU muy por encima de las previsiones que se tenían antes del inicio del ataque a Ucrania, Aranguren alertó que “estamos en un año complicado, en todo lugar donde pueda hacer una factibilidad para cortar, puede ser que ocurra”.

Y enfatizó que “sectores como GNC, industrial y comercial pueden sufrir algún tipo de problema que va a sin dudas a afectar a la recuperación de la actividad económica”.

Mientras por un carril paralelo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implicará que en medio de este contexto se deban aumentar las tarifas de los servicios para reducir subsidios, Aranguren fijó una fecha clave en la agenda.

“En las próximas dos semanas Ieasa (la exEnarsa) tendría que salir con su licitación de cargamentos de LNG porque sin dudas a partir de fines de abril y principios de mayo tenemos que empezar a recibir las primeras importaciones. Habrá que ver qué precios refleja el mercado”, indicó.

El exministro de Energía que impulsó fuertes aumentos de tarifas, aseguró que “estuvimos repitiendo en los últimos dos años los mismos errores que repetimos durante 12, en donde se nos estuvo engañando diciendo que la energía es gratuita”.

Y destacó que “en este momento aún aquellos que eran detractores de poder reflejar en las facturas el costo real de producir gas o energía eléctrica, ven que no hay otra posibilidad de hacerlo, y por lo tanto, tal vez por una cuestión ajena que es la crisis que está ocurriendo en el mundo, al menos reflexionemos y veamos que tenemos que tratar de reducir esos regalos que se están haciendo, que en realidad se están pagando con inflación”.

El exministro fue más allá y sumó que “tenemos que aprender que las demoras que hemos tenido como sociedad para implementar el desarrollo de Vaca Muerta hoy nos están provocando esta situación. Si hubiésemos sido consecuentes con la posibilidad de desarrollarlo hoy estaríamos en una posibilidad de no solo no ser afectados por la crisis mundial, sino de hasta tener una oportunidad de exportar gas”.