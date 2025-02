Argentina LNG: movimientos estratégicos en Vaca Muerta para revolucionar las exportaciones de gas natural

Argentina LNG es el nombre del proyecto que tiene la industria para desarrollar una plataforma de exportación de gas centrada en Vaca Muerta. A pesar de que la atención de las empresas se dirige actualmente a los activos de petróleo — paso previo al desarrollo industrial de las reservas de shale gas—, el sector avanza con movimientos estratégicos para garantizar tanto la producción como los contratos de venta.

Que el verdadero potencial del shale argentino está en exportar Gas Natural Licuado (GNL) no es ninguna novedad. Tampoco lo es la necesidad de inversiones multimillonarias en infraestructura de producción, transporte y licuefacción, como así también la apertura de nuevos mercados que den previsibilidad al proyecto.

Desde mediados de diciembre hasta la fecha hubo una serie de confirmaciones y movimientos estratégicos en la industria que impulsaron al proyecto y que mantienen como objetivo iniciar las exportaciones en 2027.

La venta de un bloque clave, el ingreso de nuevos jugadores y la promoción del Argentina LNG en países que se postulan como potenciales clientes son algunas de las piezas que movió la industria en el último mes y medio.

Vaca Muerta: la sociedad de YPF con PAE y la compra de un área que opera Pampa Energía

La semana pasada YPF le puso firma a su ingreso al proyecto de GNL que lidera Pan American Energy (PAE) junto con la multinacional Golar LNG, para exportar el combustible desde las costas de Río Negro. La iniciativa es paralela al principal desarrollo del Argentina LNG, que hoy tiene a la petrolera de bandera y Shell como socios.

El movimiento de YPF era un anuncio esperado (las mismas empresas remarcan que el Argentina LNG es un proyecto de la industria) aunque no era oficial la participación que iba quedar en manos de la empresa. Se trata de un dato que anticipa el rol que ocupará en la sociedad abarcando desde los riesgos, beneficios hasta la toma de decisiones.

Tal como anticipó este medio, la petrolera de bandera se quedó con el 15% de la participación accionaria de la sociedad Southern Energy, creada por las empresas para el proyecto. De esta manera, quedó dividida con PAE a la cabeza (40%), seguida por Pampa Energía (20%), YPF (15%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

En paralelo, a través de un aviso a la Comisión Nacional de Valores (CNV), YPF comunicó que completó la adquisición de un bloque de gas en Vaca Muerta, que opera Pampa Energía. En detalle, la empresa que lidera Horacio Marín adquirió el 100% del capital de Mobil Argentina S.A. (MASA), tras cerrar el acuerdo con ExxonMobil, y con una filial de QatarEnergy que era parte de la sociedad.

En números US$ 327 millones es lo que pagó YPF para hacerse con el 100% del capital de Mobil Argentina S.A.

El acuerdo formó parte del portazo que pegó la norteamericana el año pasado, y que le vendió la mayoría de sus activos a Pluspetrol.

Se trata de Sierra Chata, un bloque que opera Pampa Energía y que hoy tiene una producción cercana a los 5 millones de metros cúbicos por día. MASA poseía el 54,45% de la titularidad de bloque y por un negocio de 327 millones de dólares quedó en manos de YPF. El porcentaje restante y los trabajos del bloque siguen en manos de Pampa, que se destaca por su performance en el desarrollo de las ventanas de gas en la formación.

A simple vista la suma que pagó YPF por el bloque parece alta, sin embargo, Sierra Chata es una de las áreas de mayor extensión en la formación con un total de 864 kilómetros cuadrados. Es denominada por las empresas como uno de los activos de gas de mayor potencial de la zona, hoy en la sombra de líderes como Fortín de Piedra, La Calera, y El Mangrullo.

Pampa Energía es la operadora de Sierra Chata, el área de gas que ahora controla YPF. (Foto: gentileza)

Además, la compra del bloque puede tener una injerencia mucho más importante de que la que se dimensiona. La mayor participación de YPF en el mercado de gas (que ya es una señal por si sola) es también relevante para el proyecto de PAE y Golar, como para todo el Argentina LNG.

Inicialmente, la planta flotante que aportará Golar se abastecerá desde el Gasoducto San Martín, que viene desde más al sur y conecta bloques de la Cuenca Austral y del Golfo San Jorge. Regiones donde Pampa no opera activos de gas, con lo cual, es una puerta para lo que en la industria se conoce como swap virtual.

Las comercializadoras de gas lo que hacen es vender el gas que inyectan a las redes troncales, en el punto de salida del bloque productor. Este esquema les permite a las empresas comprometer producción sin necesariamente tener una conexión física.

Vale señalar que en la actualidad las principales operadoras de Vaca Muerta tienen un gran porcentaje de acreaje de gas concesionado, con medio o bajo nivel de desarrollo por no tener líneas de transporte disponibles. Con lo cual, es poco probable que se vean grandes movimientos de jugadores en el segmento del gas, para el inicio del Argentina LNG.

La gira en busca de socios por Asia: “El año calve para cerrar ventas”

Autoridades de YPF, PAE y Pampa Energía viajaron a Japón, Corea, China e India en busca de compradores para el gas que se exportará. “El 2025 es un año clave para cerrar ventas”, aseguró Horacio Marín, en declaraciones a Radio Mitre.

En total se realizaron negociaciones por unas 27 millones de toneladas anuales de GNL, de las cuales se firmó un Memorándum de Entendimiento por unas 10 millones de toneladas, con las empresas de India Oil And Natural Gas Corporation, Gas Authority of India Limited, y Oil and Natural gas Corporation Videsh Limited.

“En Japón se habló de exportar 7 millones de toneladas, en Corea otras 3 millones, y en China entre 6 a 7 millones de toneladas”, precisó Marín.

En dólares aclaró que el contrato con India puede ser de 5.000 millones por año, por 20 años, mientras que el de Japón podría representar otros 3.500 millones anuales.

Argentina LNG: los proyectos en marcha para exportar gas natural

En julio del año pasado la petrolera de la familia Bulgheroni anunció su lanzamiento en el mercado de exportación de GNL, tras asociarse con la firma noruega Golar LNG, de 75 años de trayectoria en infraestructura marítima de licuefacción.

El acuerdo contempló la producción de 2,4 millones de toneladas anuales (a partir de 2027), de la mano del barco flotante de licuefacción, Hilli Episeyo, y posteriormente se creó el consorcio de empresas Southern Energy.

En escala de producción, la apuesta de PAE y Golar es el equivalente a casi un cuarto de lo que será el principal proyecto del Argentina LNG que lidera YPF, ahora junto con Shell. Sin embargo, a pesar de que se anunció casi 2 años más tarde, las características (planta flotante) y las gestiones realizadas permitieron mayores avances, algo clave para el proyecto madre.

YPF lidera el proyecto Argentina LNG. (Foto: gentileza)

Teniendo en cuenta que Southern Energy contempla la instalación de una planta flotante, y que el gasoducto San Martín tiene capacidad ociosa, es más factible hablar de una fecha de inicio de los envíos que con planta onshore de mayor escala. Además de que su ampliación es menos costosa, pues implicaría menor infraestructura.

A mediados de septiembre del año pasado se conoció la salida de Petronas del millonario proyecto de GNL que lidera YPF. En diciembre, la decisión de la empresa malaya se hizo oficial luego de que la petrolera de mayoría estatal anunció el ingreso de otro gigante en su lugar: la angloholandesa Shell.

Las empresas avanzan en el desarrollo de la ingeniería para la primera fase del proyecto para exportar 10 millones anuales de toneladas de gas natural licuado (etapa anterior a la de Diseño e Ingeniería). Se trata de un volumen similar por el que se firmaron acuerdos preliminares, tras la gira de las autoridades de YPF, PAE y Pampa Energía por Asia.