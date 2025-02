GNL de Vaca Muerta: YPF detalló las negociaciones para exportar hasta 27 millones de toneladas

El sueño de exportar a gran escala el gas de Vaca Muerta parece estar un poco más cerca de ser una realidad, ya que según reveló hoy el CEO y Presidente de YPF, Horacio Marín, durante la reciente gira por Asia se mantuvieron negociaciones que podrían derivar en la exportación de hasta 27 millones de toneladas de GNL por año.

Marín explicó que «el 2025 es el año clave para las ventas. Nuestra competencia es Estados Unidos, así que hay que cerrar los contratos lo antes posible para hacerlo una realidad. Y vamos muy bien».

En diálogo con el programa Alguien tiene que declirlo de Radio Mitre, el titular de YPF explicó cómo fue la nueva gira que realizó la petrolera por Asia en la búsqueda de compradores para el gas licuado (GNL) que se espera comenzar a desarrollar a partir del 2027.

«Fuimos a Japón, Corea, China e India para abrir mercados. En Japón hablamos de exportar 7 millones de toneladas; en Corea, 3 millones; en China, entre 6 y 7 millones. En India firmamos un MOU (memorandum de entendimiento) con tres compañías para la compra de GNL», detalló el CEO de YPF.

Y precisó que «el contrato con India puede ser de 5.000 millones de dólares por año. Llevado a 20 años, hablamos de 100.000 millones en exportaciones para YPF, otras compañías y la Argentina».

Ese MOU con las firmas indias marca un nivel de despachos del orden de los 10 millones de toneladas de GNL al año (MTPA), con lo cual de materializarse todas las gestiones las exportaciones del proyecto Argentina LNG que lidera YPF podrían llegar a los 27 millones de toneladas anuales.

Este cúmulo no solo permitiría que las exportaciones de GNL llegaran a valores cercanos a los 15.000 millones de dólares al año, sino que además implica que se exportaría el equivalente a toda la producción actual de gas natural de Argentina.

Esto se debe a que las 27 MTPA de GNL representan cerca de 160 millones de metros cúbicos de gas natural, con lo cual no sólo se deberá más que duplicar la actividad en Vaca Muerta para llegar a tales valores y dejar producción en el mercado local, sino que también será necesario construir nuevos gasoductos dedicas exclusivamente a transportar este gas.

Vaca Muerta como motor económico

Marín planteó en la entrevista que «Vaca Muerta es el segundo campo argentino. Vamos por muy buen camino. El programa económico ayuda muchísimo y abrió el mundo hacia nuestro producto, tanto el petróleo como el gas».

Y señaló que «para el petróleo, el mercado es spot: se licita constantemente y gana el mejor postor. Para el gas, se requieren inversiones muy grandes y compromisos de largo plazo».

En ese sentido, recordó que «si tomamos la mitad de las reservas que Estados Unidos estima para Vaca Muerta (308 TCF), nos quedan 75 TCF para exportar tras cubrir la demanda local hasta 2050. Este proyecto usa 35 TCF, por lo que es seguro».

Un punto sobre el que además, remarcó que la apuesta exportadora no está en el mercado regional sino en el GNL, ya que detalló que «Brasil tiene una dificultad: si llueve, no compra; si no llueve, compra. Es un mercado pseudo spot, por eso el desarrollo de Vaca Muerta no puede depender solo de la región».