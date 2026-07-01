Argentina sumó cuatro nuevos complejos de energía renovable en mayo

La energía renovable sigue ganando terreno en el país, y durante mayo fueron cuatro los complejos cuyas operaciones fueron habilitadas comercialmente, incorporando una potencia instalada total de 59 MW. Los nuevos desarrollos van desde la energía solar, a la eólica y la biomasa y se ubican en cuatro provincias.

El complejo con mayor aporte de potencia que fue habilitado en mayo fue el Parque Eólico Arauco II R1.5 ET3y4, el cual se encuentra en la provincia de La Rioja. Esta central sumó de manera individual 50 MW operados a través de tecnología eólica mediante la modalidad contractual Dec 476.

En la provincia de Buenos Aires se habilitó el Parque Solar Lincoln I, que tiene una potencia instalada de 20 MW que ya se sumó a la oferta de generación nacional. La instalación utiliza el recurso solar y fue habilitada comercialmente bajo el encuadre del programa contractual denominado RenMDI.

La región de Cuyo sumó infraestructura de generación con la habilitación comercial de la central P.S. San Rafael, situada en la provincia de Mendoza. Este proyecto, fundamentado en energía solar fotovoltaica, se incorporó con una potencia declarada de 7 MW bajo la modalidad del Mercado a Término de Energías Renovables.

La cuarta incorporación correspondió a la central térmica a Biomasa CTBM Generadora Ituzaingó, ubicada en Corrientes. Esta planta sumó una potencia parcial de 2 MW, con un objetivo de potencia total estipulado en 180 MW, operando bajo contratos de tipo RenMDI.

En lo que respecta a la matriz energética mensual, la oferta de origen Renovable PPA aportó un total de 1.076 GWh, lo que representó el 8,5% de la oferta total del sistema. Por su parte, la generación clasificada como Renovable MAT inyectó 829 GWh, equivalentes al 6,6% del total país durante el periodo y elevando el total de la cobertura de la demanda con fuentes renovables al 17%.

El desempeño del sistema eléctrico durante mayo estuvo marcado por un incremento de la demanda total del país del 11,1% respecto al mismo mes del año anterior, consolidando un consumo local de 12.151 GWh. Este comportamiento de los usuarios estuvo vinculado directamente con el registro de bajas temperaturas.

Los registros meteorológicos en el área de influencia del Gran Buenos Aires indicaron una temperatura media diaria de 13,5°C en el transcurso de mayo. Este indicador resultó ser 3,2°C inferior a la temperatura media observada en el mismo mes del año previo, ubicándose además 1,1°C por debajo del promedio histórico.