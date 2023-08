Audiencia por el oleoducto de YPF en Sierra Grande: «se desarrolló como habíamos pensado»

La audiencia pública en Sierra Grande por el oleoducto y terminal de exportación de YPF que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada «se desarrolló como lo habíamos pensado y trabajado«, afirmó la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Dina Migani. La representante habló sobre el pedido de nulidad de la audiencia por los oradores que reclamaron no poder ingresar: «a nadie se le prohibió la entrada«.

«Buscamos escuchar las voces de los ciudadanos río negrinos que quisieron expresarse como indica la Ley 3.284 de audiencia pública. Se expresaron también expertos que fueron invitados, funcionarios, la Defensora del Pueblo. En primer lugar, estuvo la empresa exponiendo el proyecto y exponiendo el Estudio de Impacto Ambiental», marcó Migani en diálogo con «Arranquemos» de RÍO NEGRO RADIO.

La audiencia se llevó a cabo el jueves 17 de agosto en Sierra Grande por la iniciativa de YPF que busca acercar, a través de un oleoducto, el petróleo desde el corazón de Vaca Muerta hasta Punta Colorada. Allí también «participaron los vecinos. También estaba abierta al público que quisiera venir a escuchar. Pedimos la intervención de la policía para garantizar la tranquilidad«, comentó.

La secretaría recibió pedidos de nulidad de la audiencia a través de mails y redes sociales, antes y después de la instancia. «Al inicio de la audiencia pública se abrieron carteles a favor y en contra del proyecto y estuvieron presentes. Hubo personas que se inscribieron que dejaron una nota expresa sobre que se les impidió la entrada. La señora que vino a entregar la nota, estaba inscripta para hablar. Nadie se la impidió y ella no esperó su turno para hablar», comentó.

Como ella, se retiraron varias personas: «algunas no se animan a hablar, otra se retiran antes porque no quisieron esperar o tuvieron temor. Otras quieren justificar algo que no pasó. En realidad, a nadie se le prohibió la entrada. Los que estaban inscriptos para hablar lo pudieron expresar«, señaló.

La referente expresó que más allá de la situación de conflicto entre grupos ambientalistas y la Uocra fuera del gimnasio en el que intervino la policía, «la audiencia se desarrolló en orden y a nadie se le impidió entrar salvo cuando se cubrió el cupo de las 416 personas sentadas«.

Algunos pedidos de nulidad apuntaron a que no se puso a disposición con tiempo la información que se trataría en la audiencia. «El Estudio de Impacto Ambiental estuvo en la página de la Secretaría de Ambiente y estuvo en el municipio de Sierra Grande como en todas las delegaciones de Ambiente», aseguró Migani. Los EIAs estuvieron publicados 30 días antes.

La referente expresó que la mayoría de los vecinos de Sierra Grande están a favor del proyecto. «El objetivo es que la iniciativa se desarrolle con el máximo cuidado para las personas en primer lugar. Luego veremos en conjunto el Estudio de Impacto Ambiental que determinará la frecuencia de los monitoreos y el plan de contingencia», aseguró.

Explicó que desde la secretaría de Energía ya cuentan con una basta experiencia en el control de ductos existentes en la zona. «Durante la construcción se controlará que se cumplan lo expresado en todas las tareas de impacto ambiental. En esta etapa se produce un impacto que hay que minimizar», señaló.

También se presentaron reclamos de la comunidad mapuche Kintul Folil (buscando raíces) de Sierra Grande, por la falta de consulta libre previa informada que fija la ley para los proyectos que, como el oleoducto que pretende construir YPF, afectarían a territorios donde están asentados.

Al respecto, Migani explicó que el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini «manifestó que la comunidad mapuche está registrada en la localidad, por lo cual se avanzó con la consulta previa, libre informada que se está llevando a cabo y se está por concretar en breve». La consulta la lleva a cabo la secretaría de Energía.

Escuchá a Dina Migani, secretaria de Ambiente y Cambio Climático, en RÍO NEGRO RADIO:

