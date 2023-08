Audiencia por el oleoducto de YPF en Sierra Grande: entre la tensión y el cierre con apoyo

La polarización marcó el inicio de la audiencia pública en Sierra Grande por el oleoducto y terminal de exportación de petróleo en Punta Colorada, a pocos kilómetros de la localidad. Con una convocatoria de más de un centenar de oradores, la instancia de opinión pública movilizó tanto posturas a favor o en contra con fervientes convicciones de cada lado.

Mientras oradores y participantes hacían fila para pasar al gimnasio Vuta Mahuida en la localidad, una lluvia finita pero persistente iba marcando la rapidez que requería el ingreso. Pasadas las 9:30, horario previsto para iniciar la audiencia, arribaron organizaciones en contra del proyecto que concentraron unos metros atrás para llegar en conjunto con cánticos y pancartas.

Dentro, los participantes de la mesa protocolar abrieron las exposiciones con un sonido ambiente signado por los reclamos que sucedían afuera. “Hay, hubo y va a seguir habiendo en todos los rincones de la provincia de la Patagonia proyectos del estilo”, subrayó el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.

El inicio formal, cerca de las 10:15, fue de la mano de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani. Destacó que todos los organismos del Estado que tienen relación con este proyecto se expresaron para armar un análisis técnico profundo y después apuntar al dictamen final. En medio de los reclamos que sucedían afuera, la referente llamó a tener una jornada de “escucha y mucho respeto”.

Oradores que formaban parte de la concentración en contra del proyecto se sumaron a la fila para ingresar al gimnasio. En ese momento, una mujer se presentó frente al escenario y reclamó que no les estaban permitiendo pasar. Con una tensión latente y la mirada colectiva sobre el hecho, una policía la obligó a retirarse.

Desde la secretaría de Ambiente y Cambio Climático confirmaron a este medio que las instalaciones estaban al máximo de su capacidad pero que se garantizaba la participación de los oradores anotados.

Audiencia por el oleoducto de YPF: clima hostil y cordón policial

La lluvia quedó en un segundo plano ante el clima hostil que se vivía fuera de las instalaciones. Las agrupaciones en contra del proyecto denunciaron agresiones por parte de miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), que entre gritos y bombos cantaron “Si no se van a su casa, qué quilombo se va a armar”.

La Policía generó un cordón con los agentes para separar los grupos y evitar que sucedan agresiones mayores. Pasadas las 10:40 y con insistencia por parte de la Uocra, las agrupaciones en contra del proyecto se retiraron. Para ese entonces, la lluvia persistía.

Dentro, la audiencia siguió desarrollándose con normalidad. Se presentaron dos referentes de YPF que presentaron el proyecto y su envergadura. Leonardo Pierrard, jefe de Proyectos Situaciones Ambientales de la firma, detalló la dedicación puesta en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

La lluvia signó la jornada en Sierra Grande por el oleoducto (Foto: Flor Salto)

En el segundo tramo, que conecta la estación cabecera en Allen con la Terminal de Carga de Petróleo en Punta Colorada, dedicaron «116 días de campo y más del doble de esos días de gabinete. Se tuvieron en cuenta áreas de influencia directa por más de 150 kilómetros cuadrados”. Mientras que para la EIA de la terminal de exportación de petróleo se tuvo en cuenta un área de influencia de 100 kilómetros cuadrados junto con el Golfo San Matías y la Peninsula Valdés.

Leandro Loguzzo, otro de los representantes de YPF, sostuvo que el inicio de la obra podría darse en 2024, para llegar con la fecha de la puesta en marcha para 2026. Se refirió a la construcción del oleoducto y marcó que “empleará 700 personas en mano de obra directa y sin tener en cuenta la mano de obra indirecta que genera una obra de estas características”. Serían 700 trabajadores en el oleoducto y 700 en la terminal de exportación.

Audiencia por el oleoducto de YPF: explicaciones de las consultoras ambientales

Tras sus intervenciones, participaron representantes de las consultoras ambientales encargadas de los estudios en cada parte del proyecto que comprende un primer tramo desde Añelo en Neuquén hasta Allen; el tramo dos y la terminal, junto con las instalaciones asociadas.

Los analistas coincidieron en que en general los mayores impactos se darán en la etapa de la construcción pero serán de corto plazo. “Mientras va avanzando la obra dejan de existir” esos impactos, explicó Julio Cotti, consultor ambiental de Hidroar, firma que se encargó del EIA del segundo tramo.

Sobre el EIA de la terminal de Carga de Petróleo e Instalaciones Asociadas, Francisco Pinilla, de ERM Consultora, explicó: “estamos rodeados de unidades de conservación sabemos que son importantes y fueron tenidas en cuenta”. Además, expresó que consultaron con especialistas ambientales de Chubut para la elaboración del EIA dada la cercanía con el límite provincial.

Ayer se vivieron momentos de tensión fuera de la audiencia pública por el oleoducto en Sierra Grande. (Florencia Salto).-

Audiencia por el oleoducto de YPF: «Los derechos humanos deben ponerse en el centro»

Con Mariela Moya, de la Secretaría de Hidrocarburos, comenzaron las exposiciones de oradores invitados. Recordó que la intervención del organismo está asociada a la seguridad y el control. Llamó a la provincia de Río Negro a “garantizar la seguridad operativa”. “Asumimos el desafío de alcanzar toda a la extensión de ductos. Fomentamos y acompañamos todas las etapas de producción de hidrocarburos”, concluyó.

La Defensora del Pueblo de la provincia, Adriana Santagati, remarcó que “deben existir garantías para que no sólo nos quedemos con los costos y otros se llevan los beneficios”. “No solo debe no dañar, sino beneficiar a las comunidades afectadas por el proyecto”, sostuvo.

“Los derechos humanos deben ponerse en el centro de los desarrollos productivos. En la actualidad, existe un marco jurídico que confirma esta necesidad. Ninguna parte involucrada puede desentenderse de estos compromisos”, cerró.

El vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Daniel Barrios, subrayó el acompañamiento que pueden otorgar para el desarrollo del proyecto: “La UNRN se pone a disposición tanto de la provincia como YPF para acompañarlos en investigación, docencia y capacitación”. ”Dará trabajo para los jóvenes profesionales, técnicos a los que nosotros estamos formando», indicó por su parte el vicedecano de Facultad Regional de la UTN con sede en Neuquén, Horacio Spesot.

Raúl Vila, representante del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), apoyó el oleoducto y describió los beneficios que se generarían. “El desarrollo de Vaca Muerta podrían alcanzar a los habitantes de esta región”, destacó.

Audiencia por el oleoducto de YPF: Iud advirtió que hay «intereses de otros lados»

Tras esta intervención, dieron unos minutos para tomar un refrigerio. En el exterior, la lluvia pasó a ser agua nieve y sólo quedaron los miembros de la Uocra junto con efectivos policiales.

Cuando se retomaron las exposiciones, hablaron legisladores de la provincia a favor del proyecto. Seguido, se presentó el jefe comunal de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, quien, con una evidente emoción, inició su exposición y marcó que “soy contemporáneo con las desgracias, con el sufrimiento de mi ciudad. Soy contemporáneo con las tristezas que tuvimos que atravesar en esta hermosa ciudad”.

“A veces no podemos bachear porque no tenemos plata, y no podemos iluminar el pueblo porque no tenemos para las lámparas. Nos toca definir en este momento cuál va a ser el futuro que pretendemos para nosotros mismos, y nuestras generaciones por venir y las que hoy están en etapa de formación”, remarcó.

Tras un efusivo aplauso, se presentó el exintendente de San Antonio Oeste (SAO), Javier Iud, quien arremetió contra “intereses de otros lados”. “Me hice presente para acompañar a Sierra Grande para que no tenga que seguir esperando el desarrollo. No se crean que quienes no están de acuerdo con el oleoducto es por cuestiones ambientales, también hay cuestiones políticas, advirtió. Y sumó “Buenos Aires no tiene nuestros recursos naturales pero tienen la mayor renta”.

El referente de CGT Atlántida, Damián Miller, aseguró que “conocemos el desarrollo de los proyectos, sabemos de la calidad, del cuidado ambiental que se desarrolla en cada obra. Nosotros estamos trabajando en ese lugar y sabemos cómo se cuida. También vemos cómo se cuida a los trabajadores. Es oportuno abrazar al pueblo de Sierra Grande y a todos los rionegrinos”.

Mientras hablaba, se produjo un corte de luz en el gimnasio. Los oyentes decidieron sostener un silencio acorde para escuchar a los expositores sin micrófono. El corte de luz se extendió por casi una hora. En ese lapso, se presentaron distintos oradores sindicales y autoridades de la localidad.

Uno de los últimos cuatro oradores invitados fue el presidente de Entidades Empresarias de Río Negro. Walter Sequeira expresó que “la independencia energética es un argumento fundamental a favor de este proyecto. Esto se traduce en mayor estabilidad económica y energética. Quiero enfatizar nuestro compromiso con el cuidado ambiental”.

El referente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Alberto Calsiano manifestó la “opinión favorable del proyecto. Permitirá no solo lograr el abastecimiento a nuestra demanda, sino pensar en la exportación y las divisas necesarias para crecer y generar miles de puestos de trabajo”.

Oscar Fernández Choco, referente de la Cámara de Exportadores (CERA), se pronunció a favor del proyecto. “Estamos en un contexto particular con la disposición de divisas y el proyecto favorecerá, no solo en la cantidad de divisas para sanear la economía, sino que generará trabajo, desarrollo, va dejando atrás la pobreza. Estamos convencidos que necesitamos una estrategia nacional exportadora. Esto encaja de una manera sustentable”.

Diego Martínez, de la firma Oleoductos del Valle (Oldelval), señaló que “este proyecto viene a ampliar la infraestructura de transporte del país. Permitirá que Vaca Muerta continúe creciendo. Nuestra mirada es transmitirle a ustedes que, para operar de forma segura un oleoducto, se debe encarar desde el diseño y aspectos ambientales. Cuando lo analizamos, vimos que está diseñado cumpliendo con toda la normativa internacional”.

La audiencia pública «es un fraude», denunciaron las agrupaciones contrarias al oleoducto de YPF

Tras las intervenciones de los oradores invitados, estaba prevista la participación de unas 143 personas más que expresarían su postura sobre el proyecto. Esta instancia comenzó pasadas las 16:20, siete horas después de iniciada la audiencia. Varios oradores que se presentarían durante esta instancia se retiraron del gimnasio a lo largo de la jornada, por lo que quedaron, en su abrumadora mayoría, vecinos de Sierra Grande que marcaron la postura unánime a favor del proyecto.

Señalaron la esperanza que genera, el porvenir de la localidad y las varias promesas hechas sin cumplir relacionadas con la construcción de una central nuclear y el proyecto en carpeta para producir Hidrógeno Verde. Con expectativas expresadas y un compromiso firme en cada intervención, los oradores que se quedaron hasta esta instancia coincidieron en el apoyo al oleoducto y la terminal de exportación en Sierra Grande.

Hasta el final de esta etapa de la audiencia, no se presentaron oradores en contra del proyecto. Las razones pueden ser varias: el conflicto con la Uocra, la extensión de la instancia de participación o la presión que puede significar estar en una localidad donde la copiosa mayoría de los vecinos está a favor del proyecto.

Las agrupaciones decidieron hacer una conferencia de prensa en Las Grutas, a unos 120 kilómetros de Sierra Grande. La audiencia pública “es un fraude porque jamás estuvieron dadas las condiciones ni de escucha, ni de entender. No nos permitieron fundamentar. Así que hoy nosotros nos congregamos nuevamente en Las Grutas, nuestro territorio seguro. El Golfo se defiende y nosotros con cuerpo y con alma vamos a seguir esta lucha”, remarcaron voceros.

Con una marcada polarización al inicio y un claro apoyo al final, la audiencia pública en Sierra Grande terminó pasadas las 20.