Avanza el proyecto de Parque Solar Guaymallén en Mendoza: 18 empresas interesadas

En la municipalidad de Guaymallén (Mendoza) se avanza en la elaboración de un nuevo parque solar. El proyecto captó el interés de 18 empresas, tanto de alcance nacional como internacional para su construcción. Ya hicieron su primera visita al terreno donde se instalarán los paneles solares, que abarcará un total de diez hectáreas.

Además de los representantes de las empresas, también acudieron a la visita funcionarios municipales, de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Una nueva visita al predio se hará el 20 de febrero.

El proyecto Parque Solar Guaymallén busca transformar un antiguo basural de Puente de Hierro en un centro generador de energía limpia. Tendrá una potencia de 5,4 MW (Megavatios), con la que se espera cubrir las necesidades de los servicios municipales, incluyendo el servicio del alumbrado público.

La creación del parque había sido anunciada oficialmente del 30 de septiembre del año pasado, con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Posteriormente, el 15 de octubre, el intendente de Guaymallén -Marcos Calvente- y el gerente general de Emesa -Mauricio Pinti- firmaron un acuerdo mediante el que Emesa se encargará de realizar las tareas para la puesta en marcha del parque solar. Una vez terminada la obra, la entregará a la Municipalidad de Guaymallén.

Emesa ya trabajó en el desarrollo de otros proyectos solares en Mendoza, como en Pasip en Palmira, el Parque Solar Godoy Cruz y el Parque Solar El Quemado, que actualmente construye YPF Luz.

Las empresas que pugnan por la construcción del parque solar

Emesa ya lanzó el concurso público para la construcción del Parque Solar Guaymallén, y anunció que los pliegos están disponibles para consultas de las empresas interesadas desde el pasado 30 de diciembre. La presentación y apertura de ofertas será el 18 de marzo de 2026.

Según indicó el Municipio, se pueden hacer consultas al correo electrónico renovable@emesa.com.ar, indicando en el asunto “Consultas PS Guaymallén”.

Hasta el momento son 18 las empresas interesadas en el proyecto y que participaron de la primera visita al lugar de instalación. Entre ellas hay compañías de alcance tanto nacional como en otros países de la región. También se encuentra Power China LTD, que pertenece a una corporación multinacional china con una sucursal en Argentina.