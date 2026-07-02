Bajo el RIGI: minera canadiense busca elevar la producción de litio a 85.000 toneladas en Jujuy

El proyecto es uno de los principales emprendimientos de litio en operación en Argentina. Foto gentileza.

La canadiense Lithium Argentina reafirmó su estrategia de crecimiento en Jujuy luego de la aprobación de los principales puntos de su junta anual de accionistas y ratificó el avance de la segunda etapa de expansión del proyecto Cauchari-Olaroz. Dicha iniciativa busca incrementar la capacidad de producción de carbonato de litio y consolidar a la provincia como uno de los principales polos de este mineral en Argentina.

Ubicada en la provincia de Jujuy , Argentina , esta operación cuenta con ricas reservas de litio , infraestructura consolidada y mano de obra local altamente cualificada . Puesta en marcha en 2024 , tiene una capacidad nominal de 40 000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería , con un importante potencial de expansión . Mediante tecnologías innovadoras como la Extracción Directa de Litio ( DLE ) , Cauchari – Olaroz prioriza la eficiencia operativa , la conservación del agua y la preservación del ecosistema , así como sólidas alianzas con las comunidades locales y los principales líderes mundiales en litio .

Según informó continúa puesto en el desarrollo de Cauchari-Olaroz, el principal activo de la compañía en el país y uno de los proyectos de litio de mayor escala del noroeste argentino.

Actualmente, la operación posee una capacidad nominal de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería y es desarrollada en conjunto con Ganfeng Lithium Group. La estructura accionaria contempla una participación del 44,8% para Lithium Argentina, 46,7% para Ganfeng y 8,5% para JEMSE, la empresa minera estatal de Jujuy.

El principal paso para el crecimiento del proyecto llegó con la aprobación de la segunda fase de expansión dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según informó In Jujuy. La iniciativa prevé incorporar 45.000 toneladas anuales adicionales de carbonato de litio equivalente, lo que permitiría alcanzar una capacidad total cercana a 85.000 toneladas anuales.

La adhesión al régimen fue oficializada mediante la Resolución 825/2026 del Ministerio de Economía, que aprobó la solicitud presentada por Minera Exar para ampliar las instalaciones ubicadas en el departamento Susques.

El proyecto contempla una nueva línea completa de producción, infraestructura complementaria, pozos de extracción de salmuera y nuevas pozas de evaporación, inversiones que buscan acompañar el crecimiento de la demanda de minerales críticos para la transición energética.

La expansión llega luego de una mejora en los indicadores económicos de la compañía. Durante el primer trimestre de 2026, Lithium Argentina reportó ingresos por US$168 millones, una utilidad neta de US$49 millones y un EBITDA ajustado de US$106 millones, cifras superiores a las registradas en el trimestre anterior.

La empresa también informó un precio promedio de venta de US$16.818 por tonelada de carbonato de litio y costos operativos en efectivo de US$5.391 por tonelada, indicadores que respaldan el plan de crecimiento del proyecto jujeño.

A estos resultados se sumó una actualización de recursos minerales que incrementó en 42% los recursos medidos e indicados hasta alcanzar 28 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, fortaleciendo el potencial de largo plazo del yacimiento.