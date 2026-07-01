Eni y Mercuria crean una megaexportadora global para el negocio del petróleo y el GNL

La nueva empresa conjunta operará en los principales mercados energéticos del mundo y estará enfocada en la comercialización de petróleo, gas, GNL, biocombustibles y otros commodities. Foto gentileza.

Eni y Mercuria anunciaron la creación de una empresa conjunta destinada a desarrollar actividades de comercio internacional de materias primas energéticas. La nueva sociedad, que será propiedad en partes iguales de ambas compañías, operará de manera independiente y estará enfocada exclusivamente en el negocio del trading, con presencia en los principales mercados energéticos del mundo.

La alianza contempla la conformación de una estructura de holding con centros internacionales de comercialización que permitirán operar a escala global. Su actividad abarcará el trading de petróleo, gas natural, gas natural licuado (GNL), biocombustibles y otros productos energéticos, además de derechos vinculados a infraestructura y logística.

Desde las compañías remarcaron que la operación no involucra actividades de exploración y producción de hidrocarburos (upstream), por lo que no modifica la participación de Eni en sus proyectos productivos.

En ese contexto, la nueva sociedad funcionará como una plataforma comercial para gestionar y comercializar los volúmenes de energía que correspondan a la empresa italiana en distintos desarrollos, incluido el GNL que le toque vender en iniciativas como Argentina LNG junto a YPF.

La creación de esta plataforma responde a una estrategia de crecimiento en el negocio global del trading energético. Stefano Pujatti, Director de Comercio Global de Eni, declaró: “La lógica estratégica de esta empresa conjunta es expandir nuestra presencia comercial, aumentar la rentabilidad para ambos socios y generar valor a largo plazo a través de la eficiencia operativa y una sólida gestión de riesgos”.

Marco Dunand, director ejecutivo de Mercuria, declaró: «Esta alianza reúne a dos organizaciones altamente complementarias con una visión compartida a largo plazo para los mercados energéticos. Al integrar los flujos físicos de energía con capacidades de comercio, logística y gestión de riesgos de primer nivel, crearemos una plataforma más ágil y eficiente que maximiza el valor en toda la cadena de suministro. Juntos, estaremos mejor posicionados para atender a los clientes, optimizar los activos y desenvolvernos en mercados energéticos globales cada vez más dinámicos».

Ambas compañías consideran que la nueva empresa generará oportunidades de crecimiento al combinar sus carteras de activos y su experiencia comercial. La intención es construir un actor relevante dentro del comercio internacional de energía, aprovechando sinergias y desarrollando nuevas iniciativas conjuntas en un contexto de creciente transformación de los mercados globales.

Para Eni, la operación forma parte de una estrategia más amplia orientada a evolucionar su modelo de negocios. La petrolera busca optimizar la gestión de sus activos, acelerar la generación de flujo de caja proveniente de las actividades de trading e incrementar el valor capturado a lo largo de toda la cadena energética mediante la asociación con un operador especializado como Mercuria.

La visión compartida entre ambas empresas también apunta a desarrollar un modelo comercial más flexible y adaptable a las nuevas condiciones del mercado. El objetivo es combinar la optimización de activos físicos con capacidades avanzadas de comercialización y administración de riesgos, fortaleciendo así su posicionamiento en el negocio global de la energía.

La operación aún deberá cumplir con las aprobaciones regulatorias habituales antes de concretarse. Una vez completado ese proceso, la nueva sociedad comenzará a operar de manera independiente en los mercados internacionales.

Mercuria es uno de los mayores grupos independientes de comercialización de energía y materias primas del mundo. Fundada en Ginebra, tiene presencia global en los mercados de petróleo, productos refinados, gas natural, GNL, electricidad, energías renovables, metales y créditos de carbono. En Argentina, la compañía reforzó recientemente su presencia tras adquirir el negocio de estaciones de servicio de Shell, consolidando su expansión en el mercado energético local.