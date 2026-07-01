Tras el paro total en Mendoza, este jueves habrá reunión entre YPF y Petroleros Jerárquicos

Este jueves habrá reunión entre el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo y La Rioja e YPF para discutir por los reclamos de que se garantice la continuidad de las fuentes de trabajo en Mendoza.

El diálogo, que tendrá lugar en la Subsecretaría de Trabajo de la Nación, surge tras un paro total efectuado este martes en los yacimientos que posee la petrolera de mayoría estatal en la provincia, que duró entre las desde las 7 y pasadas las 14. No se dictó conciliación obligatoria.

La protesta del gremio sucede en el marco de la transferencia de las áreas convencionales de YPF en la provincia a la empresa VenOil, en el marco de su plan para enfocar sus inversiones al shale de Vaca Muerta.

El sindicato liderado por Julián Matamala había indicado esta semana que la medida de fuerza se debió al «avance inconsulto y arbitrario» del Proyecto Andes 2, que es parte del plan de YPF de cesar su actividad en las áreas convencional en distintos puntos del país para enfocarse en el shale.

En ese sentido, se denunció que la maniobra esconde «desvinculaciones encubiertas» a través de la baja de contratos con empresas contratistas, e indicó que la primera fase del plan «ya destruyó más de 500 puestos de trabajo en la provincia»

Además de YPF, el gremio criticó las acciones del gobierno de Mendoza y la ANSES.

A la Provincia se le acusó de «inacción y desidia» por no exigir garantías de estabilidad para los trabajadores locales en este escenario.

Por su parte, a la ANSES se le acusó de rechazar sistemáticamente las jubilaciones de los petroleros con mayor antigüedad. Según el sindicato, el bloqueo administrativo les impide cobrar la Bonificación Extraordinaria por Egreso (un beneficio de 13 sueldos fijado por el Art. 55 del CCT 641/11), dejándolos «desamparados» en un contexto donde la inflación mensual supera el 2%.

El gremio ratificó entonces que la medida se mantendría firme hasta que se garantice por escrito la continuidad de todas las fuentes de trabajo, amparándose en el derecho constitucional de huelga (Art. 14 Bis).