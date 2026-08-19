Blue Sky inicia un nuevo programa de exploración conjunta en Amarillo Grande

Los trabajos se desarrollarán en distintas áreas del proyecto Amarillo Grande, en Río Negro, con foco en ampliar el conocimiento sobre el potencial de uranio y vanadio del distrito. Foto gentileza.

La empresa Blue Sky Uranium Corp y su empresa conjunta operadora, Ivana Minerales S.A. (“IMSA”), anunciaro un nuevo programa de exploración en el proyecto de uraniovanadio Amarillo Grande de la Empresa en la provincia de Río Negro, Argentina.

El programa inicial incluirá: primer programa de perforación en el objetivo Cuatro, que consistió en 500 metros de perforación de circulación inversa (RC); exploración superficial detallada a lo largo de 5 kilómetros del corredor que se extiende desde el depósito Ivana, pasando por el objetivo Ivana Gateway, hasta el objetivo Ivana Central, incluyendo 10 kilómetros lineales de estudios geofísicos de polarización inducida (IP), un estudio de gas radón y muestreo geoquímico de isótopos de plomo.

Además de la exploración regional de yacimientos vírgenes en los objetivos occidentales Don Javier, Toro, Bajo de Valcheta Oeste e Ivana Oeste

Nikolaos Cacos, Presidente y Director Ejecutivo de Blue Sky, comentó: “Este programa nos permite impulsar simultáneamente tres oportunidades de exploración complementarias en Amarillo Grande. Cuatro es nuestro objetivo más reciente, listo para la perforación, con potencial de descubrimiento para el proyecto”.

“El corredor Ivana, que se extiende al norte del depósito Ivana, es donde emplearemos nuevas técnicas para identificar y mapear objetivos y aprovechar el trabajo previo en esta extensa área. Al mismo tiempo, la exploración regional en el sector occidental continuará evaluando el potencial del distrito en general para nuevos depositos. Este enfoque por etapas nos permite avanzar en el proyecto de manera eficiente y maximizar las posibilidades de éxito”, agregó.

Blue Sky ha programado actividades de exploración para un período de doce meses. El programa inicial de seis meses, aprobado y financiado, también incluirá la obtención de permisos, la contratación y la preparación del terreno. Tras la finalización e interpretación de los trabajos iniciales, se considerarán estudios de polarización inducida (IP) posteriores, así como perforaciones adicionales de circulación inversa (RC) y perforación dual RC/diamante en Cuatro e Ivana Gateway, en función de los resultados y la revisión técnica conjunta.

Estos objetivos se ubican en concesiones propiedad de Blue Sky a través de su filial Minera Cielo Azul S.A. (“MCA”), de la cual posee el 100%. Este programa es financiado por el socio de riesgo compartido Abatare Spain, S.L.U. (“COAM”) a través de IMSA (la empresa conjunta (“JVCO”) establecida para impulsar el proyecto de uraniovanadio Ivana) de conformidad con el acuerdo de opción de compra, según se informó el 27 de febrero de 2025.

Programa de Perforación RC en Cuatro

Cuatro es el objetivo de exploración más avanzado que se está probando en este programa. El plan inicial incluye 23 perforaciones RC prioritarias con una longitud total aproximada de 500 metros y una profundidad media prevista de aproximadamente 21 metros.

Los puntos de perforación se seleccionaron en función de la coincidencia de anomalías radiométricas, resultados de barrena poco profunda, interpretación geológica prospectiva y muestreo hidrogeoquímico histórico, que arrojó una concentración de uranio altamente anómala de 2.590 µg/L de U, junto con 191 µg/L de V, en agua extraída de un pozo local poco profundo excavado a mano.

En función de los resultados de la campaña inicial, podría llevarse a cabo una segunda fase que consistirá en aproximadamente 30 perforaciones adicionales, con una longitud total aproximada de 500 metros.

Exploración superficial del Corredor Ivana

El Corredor Ivana se extiende aproximadamente 11 kilómetros desde el depósito Ivana, pasando por el objetivo Ivana Gateway, hasta el objetivo Ivana Central. El programa de exploración actual evaluará 5 kilómetros de este corredor más amplio, que representa una zona prioritaria de exploración en terrenos dentro del modelo de uranio de frente redox a escala de distrito desarrollado en Amarillo Grande.

El reciente programa de perforación diamantina en Ivana Gateway identificó múltiples horizontes de arenisca reducida asociados con materia orgánica, pirita, geoquímica anómala de uranio y alteración favorable del frente redox.

En este programa, la primera fase de trabajo en el Corredor Ivana se centrará en mejorar la definición de las zonas prospectivas del corredor. Se prevé que el programa comience con un estudio piloto de gas radón mediante emanometría pasiva de trazas alfa (DTPA) sobre una zona cubierta del depósito Ivana, donde se podrá evaluar el método en condiciones geológicas y de mineralización conocidas.

Esta herramienta de exploración coloca detectores en pozos poco profundos para detectar gas radón procedente de depósitos enterrados durante varias semanas. El método tiene el potencial de detectar mineralizaciones a mayor profundidad que los centelleómetros de rayos gamma de superficie tradicionales, a la vez que reduce el «ruido» causado por las condiciones meteorológicas u otras que puedan afectar a otros métodos.

El estudio piloto está previsto que incluya entre 12 y 18 estaciones en una cuadrícula inicial de 200 x 200 metros. Tras la validación del método, la cobertura de DTPA podrá ampliarse a lo largo del Corredor Ivana e integrarse con aproximadamente 10 kilómetros de nuevos estudios de polarización inducida (IP) y nuevos muestreos de isótopos de plomo, así como con la información geológica recopilada y los resultados de perforaciones anteriores.

El objetivo de este trabajo a lo largo del Corredor Ivana es identificar anomalías coherentes que puedan brindar apoyo adicional para las etapas de exploración posteriores. Tras la integración y evaluación técnica de los resultados iniciales, se podrían considerar estudios geofísicos de polarización inducida (IP), perforaciones superficiales con barrena y hasta 1.500 metros de perforación RC o perforación combinada RC/diamante.

Exploración en la Zona Occidental

El componente occidental del programa tiene como objetivo mejorar el conocimiento geológico de Don Javier, Toro, Bajo de Valcheta Oeste e Ivana Oeste, y generar nuevos objetivos de exploración a escala de distrito, al oeste del depósito Ivana.

Se prevé que las actividades incluyan la integración de información histórica, cartografía geológica, estudios radiométricos terrestres, geoquímica superficial, excavación de zanjas, estudios de isótopos de plomo, manometría y perforación superficial con barrena. Los resultados se evaluarán progresivamente para identificar y priorizar las áreas que justifiquen estudios geofísicos más detallados o futuras perforaciones.

En lo que respecta a la actualización del Programa Ivana Este, la empresa ha completado su programa de perforación previamente anunciado en el objetivo Ivana Este. Se realizaron seis perforaciones diamantinas con un total de 431 metros.

La perforación no confirmó el modelo geológico y geofísico propuesto originalmente para el objetivo. Las perforaciones interceptaron principalmente unidades gruesas de arcilla de grano fino, atribuidas a la Formación Gran Bajo del Gualicho, con solo pequeños intervalos de arenisca.

Las facies favorables de arenisca de la Formación Chichinales inferior, que alberga la mineralización de uranio en Ivana, no se identificaron en las zonas exploradas. La mineralización de uranio y vanadio fue discontinua y los análisis estuvieron por debajo del umbral de reporte de la Empresa. Los trabajos futuros en Ivana Este requerirán la revisión del modelo geológico para comprender mejor el potencial de las unidades favorables de arenisca que albergan uranio.

Ivana Minerales S.A. es la empresa operadora de la empresa conjunta entre Blue Sky y su socio COAM para el desarrollo del depósito de uraniovanadio Ivana en la provincia de Río Negro, Argentina. Las actividades de JVCO están sujetas al acuerdo de adquisición de participación (el “Acuerdo”), mediante el cual COAM financiará gastos acumulados de $35 millones de dólares estadounidenses para adquirir una participación indirecta del 49,9% en el depósito Ivana.

Posteriormente, COAM tendrá el derecho de adquirir hasta un 80% de participación en JVCO al completar un estudio de factibilidad y financiar los costos y gastos hasta $160 millones de dólares estadounidenses para el desarrollo y la construcción del proyecto hasta la producción comercial, sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo.

JVCO también cuenta con una opción de compra para adquirir el 100% de la totalidad o parte de ciertos objetivos de exploración propiedad de la filial de Blue Sky, de la cual posee el 100%, sujeto a ciertas condiciones.

Mientras que Sky Uranium Corp. es líder en el descubrimiento de uranio en Argentina. El objetivo de la Empresa es generar rendimientos excepcionales para sus accionistas mediante el rápido desarrollo de una cartera de depósitos de uranio para convertirlos en productores de bajo costo, respetando el medio ambiente, las comunidades y las culturas en todas las áreas donde opera.

El proyecto insignia de Blue Sky, Amarillo Grande, fue un descubrimiento interno de un nuevo distrito con potencial para convertirse en un proveedor líder de uranio para el creciente mercado argentino y en un nuevo proveedor para el mercado internacional. El proyecto Corcovo, recientemente adquirido mediante opción, ha demostrado potencial para albergar un depósito de uranio recuperable in situ. La Empresa es una filial del Grosso Group, una organización de gestión centrada en recursos que brinda apoyo operativo a sus filiales en el desarrollo de proyectos de recursos de alta calidad.