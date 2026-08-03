Con foco en bajar costos, lanzan en Tierra del Fuego un programa de eficiencia energética para pymes

En el marco del proyecto “Patagonia Argentina: la eficiencia energética como estrategia de transición en las pymes”, cofinanciado por la Unión Europea (UE), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Fundación Bariloche dieron inicio a la etapa fueguina.

“Estamos dando un paso concreto a una nueva manera de pensar la competitividad de nuestras empresas, incorporando la eficiencia energética y el triple impacto para avanzar hacia un desarrollo más sostenible”, dijo la vicepresidenta de CAME y de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia, Claudia Fernandez.

Claudia Fernández junto al presidente de la cámara ushuaiense, Daniel González, durante la apertura del encuentro. Foto gentileza.

En la sede del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS y con la presencia de la vicegobernadora Mónica Urquiza, CAME, UE y Fundación Bariloche inauguraron la fase fueguina de la alianza que propone, como sucedió en las provincias de Neuquén y de Río Negro, acercar herramientas para que las pymes mejora en su gestión energética.

Así, reducirán costos, mejorarán su competitividad y agregarán valor a partir de la adopción de políticas que optimizarán el uso de los recursos naturales. Todo esto redundará de manera positiva en la comunidad patagónica.

“Todos sufrimos las mismas consecuencias del problema energético. Por eso necesitamos mejorar la eficiencia. Además, debemos entender que la eficiencia no es sólo energética, sino también en el uso de todos los recursos”, afirmó Urquiza.

Además agregó: “El objetivo del Gobierno siempre fue coordinar lo público-privado con eje en la capacitación como factor fundamental de cualquier articulación. A su vez, enfatizó que “se viene una nueva etapa desde una cadena de valor más integrada que permitirá ampliar la matriz productiva desde abajo hacia arriba, siendo este el futuro de nuestra provincia”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia, Daniel González, destacó que “es necesario mirar hacia adelante con la esperanza de que el problema energético se pueda resolver a través del acceso a este tipo de herramientas”.

En ese sentido, recordó que desde la cámara local se busca potenciar estos temas de manera concreta para seguir acompañando el crecimiento y la competitividad del entramado pyme.

Durante el lanzamiento también estuvieron presentes la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo; la secretaria de Industria y Promoción Económica provincial, Alejandra Man; la subsecretaria de Energía Eléctrica, Ariana Pérez; el director del Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche y coordinador general del proyecto “Patagonia Argentina”, Daniel Bouille; y la jefa de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de CAME y también coordinadora general del proyecto, Micaela Tommasini.