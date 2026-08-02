Murió Pablo Cifuentes, el trabajador que había resultado herido en la explosión del Albergue Municipal de Viedma

Pablo Cifuentes falleció tras permanecer internado por las graves heridas sufridas en la explosión ocurrida en el Albergue Municipal de Viedma. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma confirmó este domingo el fallecimiento de Pablo Cifuentes, el trabajador municipal que permanecía internado desde la explosión ocurrida semanas atrás en el Albergue Municipal, ubicado en la Costanera Norte.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo municipal expresó su profundo pesar por la pérdida de quien describieron como «una gran persona y un trabajador municipal incansable». Además, acompañó a su familia, seres queridos y amigos en este momento de dolor.

El presidente del Concejo Deliberante de Viedma, Pedro Bichara, junto a funcionarios y autoridades del cuerpo legislativo, también manifestó sus condolencias por el fallecimiento de Cifuentes, a quien recordaron como «una excelente persona y trabajador municipal».

«Quiera Dios que el amor, que todo lo puede, otorgue a familiares y seres queridos la paz y resignación necesarias para superar el dolor de su partida», expresaron desde el Concejo.

El accidente en el Albergue Municipal

Cifuentes había resultado gravemente herido tras la explosión registrada el pasado 11 de julio en el Albergue Municipal de Viedma, edificio ubicado en la Costanera Norte donde también funciona la Escuela Municipal de Canotaje.

Según la información difundida en ese momento, el trabajador se encontraba solo en las instalaciones cuando ocurrió la explosión. Fue trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti, donde permaneció internado recibiendo atención médica.

Tras el hecho, la Municipalidad había informado que las áreas competentes trabajaban junto a los organismos correspondientes para determinar las causas de la explosión y evaluar las condiciones del edificio.