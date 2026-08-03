A partir de cuándo regirá el código de Faltas nuevo en Neuquén

El nuevo código contravencional se denominó “código de convivencia ciudadana” por la búsqueda de medidas de reparación y de prevención, además de la función sancionatoria, se explicó en el Deliberante durante la aprobación de la normativa que reemplazará al actual procedimiento que está en vigencia.



El ordenamiento modificado eliminó articulados obsoletos e incorporó nuevas herramientas, unificó criterios observados por los tribunales de Faltas de la ciudad y de las áreas municipales dedicadas a la inspección y control.



El código de procedimiento que regirá ante faltas municipales se aprobó con 15 votos a favor y dos en contra, del Frente de Izquierda.



Entrará en vigencia a partir de la reglamentación por parte del Ejecutivo, con una estimación de unos 60 días como máximo. Los dos primeros cambios del nuevo sistema serán la unificación de l parámetro de Unidad Fija (IUF) para determinar las multas y los descargos por vía digital.



Desaparecerá el parámetro del módulo y la Unidad Contravencional Ambiental (UCA).



Se indicó que desde el Ejecutivo se trabaja con el personal de los tribunales municipales para la implementación de la digitalización en cuanto entre en vigencia la normativa aprobada la semana pasada.



Se incorporan la alternativa de mediaciones por conflictos entre vecinos, con intervención de la Defensoría del Pueblo. Regirá un “hito de habitabilidad” para que junto con el final de obra en los edificios, los departamentos se habiten con la provisión de servicios en regla. Incorpora multa y reparación ante daños ambientales.

El Frente de Izquierda, que planteó su oposición, cuestionó la incorporación de figuras como la prohibición de acercamiento (para penalizar actividades de personas en tareas de cuidacoches o limpiavidrios en las esquinas) y aspectos de la digitalización de los procesos.

A favor hablaron los bloques del MPN, Confluencia Neuquina, PRO, Fuerza Libertaria, Comunidad y La Libertad Avanza (LLA). Estuvieron en el recinto las juezas de Faltas de la ciudad y sus los equipos de trabajo.

Libros de interés municipal



Con despachos de la comisión de Culturas, se declararon de interés municipal las obras literarias “Madres en Guerra, Volumen I” de la autora Marisa Leppez; el libro “Norpatagonia Territorial. Historias del Ordenamiento y la Dinámica Poblacional” de Luis Grisolía y la publicación del libro “Con su permiso, soy la Cueca del Norte Neuquino”, con la autoría de Zulema Retamal e Isaid González.