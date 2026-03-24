CERAWeek 2026: entre tensiones globales, Paolo Rocca destacó el rol estratégico de la Argentina en energía

En Houston, Paolo Rocca expuso ante líderes del sector energético y planteó que la seguridad del suministro será clave en la nueva etapa global. Foto gentileza Clarín.

En un contexto internacional cada vez más atravesado por tensiones geopolíticas y disputas comerciales, Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, planteó que el mundo está dejando atrás el modelo de globalización basado exclusivamente en la eficiencia para entrar en una etapa donde la seguridad del suministro es determinante.

Durante su participación en CERAWeek 2026, Rocca sostuvo que las empresas deben adaptarse a un entorno más incierto, donde ya no es viable depender de un solo mercado o región. En ese sentido, advirtió que “hoy una empresa no puede depender de un solo país”, una definición que resume el cambio de paradigma que atraviesa la economía global.

Lejos de un sistema integrado y previsible, Rocca describió un escenario fragmentado, condicionado por la rivalidad entre grandes potencias, conflictos regionales y decisiones políticas que impactan directamente en la actividad económica. En ese marco, consideró que diseñar estrategias de largo plazo se volvió más complejo y reconoció que “no es fácil establecer una estrategia sólida ante este escenario”.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el rol de las cadenas de suministro. Según explicó, la competitividad ya no se define únicamente por costos o eficiencia productiva, sino por la capacidad de sostener operaciones incluso en contextos adversos. Por eso, subrayó la necesidad de “garantizar una cadena de suministro sólida”, aun cuando eso implique decisiones menos eficientes desde el punto de vista económico. De hecho, remarcó que, en algunos casos, “esto implica, en ocasiones, duplicar las inversiones”, una señal clara del cambio de lógica empresarial.

En este nuevo mapa global, Rocca identificó una oportunidad para la Argentina. Destacó que el país cuenta con recursos energéticos relevantes y condiciones que podrían atraer inversiones de largo plazo, especialmente en petróleo y gas. En ese sentido, afirmó que “existen oportunidades en la producción de petróleo y energía en Argentina”, en línea con el creciente interés internacional por diversificar fuentes de abastecimiento.

El potencial de desarrollos como Vaca Muerta aparece, en su visión, como una pieza clave en ese proceso. En un mundo donde las rutas tradicionales de suministro enfrentan riesgos y donde los precios del gas muestran alta volatilidad, la posibilidad de contar con nuevas regiones productoras adquiere un valor estratégico.

Rocca puntualizó en el impacto de la tecnología en la producción energética, según destacó, el avance de la inteligencia artificial es un factor capaz de modificar de manera significativa la eficiencia en yacimientos no convencionales como Vaca Muerta.

Actualmente solo se recupera entre el 5% y el 6% de los recursos disponibles, pero pequeñas mejoras pueden tener un efecto económico muy relevante. En ese sentido, señaló que “pasar de un 5% de recuperación a un 7% es algo enorme”, al tiempo que remarcó que la aplicación de estas tecnologías permitirá optimizar procesos y, a futuro, asumir un rol cada vez más importante en la gestión de operaciones complejas

Sin embargo, el empresario también dejó en claro que este escenario de oportunidades convive con desafíos estructurales. La volatilidad política, las tensiones comerciales, especialmente en torno a los arancele, y las dificultades para prever reglas estables obligan a las compañías a replantear sus modelos de negocio.

En ese sentido, Rocca planteó que la discusión sobre competitividad debe ampliarse: ya no alcanza con analizar el desempeño de una empresa de manera aislada, sino que es necesario evaluar el funcionamiento del sistema en su conjunto. “Debemos analizar la competitividad del país, de la industria y de la cadena de suministro”, sostuvo, marcando la necesidad de una mirada integral.

Su exposición dejó un mensaje claro, la energía vuelve a ocupar un lugar central en la geopolítica global y, en ese contexto, la Argentina tiene una oportunidad concreta de ganar relevancia. Pero ese potencial, advirtió, dependerá de la capacidad de adaptarse a un mundo más inestable, donde la resiliencia y la previsibilidad serán tan importantes como los recursos disponibles.