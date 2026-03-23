CERAWeek 2026: El CEO de Chevron destacó los planes que tienen para Vaca Muerta

Hay ocasiones en las que el mensaje más importante que puede dar una super petrolera, como lo es Chevron, no está en las palabras que se dicen en sí, sino en dónde y cuándo se las dice. Y eso es lo que sucedió hoy durante la charla que el CEO de Chevron, Mike Wirth, dio en la primera jornada de CERAWeek by S&P Global, el ciclo de conversaciones sobre energía más importante del mundo y en el que el desarrollo de Vaca Muerta fue uno de los puntos abordados.

“El progreso de Argentina con (Javier) Milei es muy bueno”, sostuvo Wirth en lo que fue la primera charla dada por una compañía petrolera en el evento que reúne a referentes de 85 países.

Consultado por el titular de CERAWeek, Daniel Yergin, el CEO de Chevron contó que “en Argentina estamos reestructurando todos nuestros activos en uno y llevando tecnología para hacer el desarrollo más rápido, lo que está probado en Permian y Bakken, lo estamos llevando más rápido”.

El CEO de Chevron destacó los cambios políticos de Argentina y el avance en Vaca Muerta.

La compañía es la socia de YPF en el área más fuerte de toda Vaca Muerta, como es Loma Campana, pero tiene su propio desarrollo en el norte de la formación shale: El Trapial Este, en donde apuntan a un nivel de producción realmente alto. Pero también cuentan con el bloque Narambuena, ubicados ambos en proximidades a Rincón de los Sauces.

A pocos días del anuncio dado durante la Argentina Week, sobre duplicar la producción hacia el 2030, el CEO de Chevron indicó que en Vaca Muerta “continuaremos viendo avances. La geología es genial y el progreso del país, el cambio que ha tenido el país es mucho”.

En ese punto clave marcó entre los avances que para Chevron son destacados “el problema histórico de Argentina estuvo siempre en la superficie: el entorno de inversiones. Había restricciones a la importación y a la exportación de producción, pero con el presidente Milei esos obstáculos se están abordando de manera sistemática y por eso las inversiones en Argentina se están acelerando y espero que veamos más avances en Argentina”.

La pregunta tanto de Yergin, posiblemente el mejor analista a nivel mundial del sector de energía, sobre Vaca Muerta y la respuesta del CEO de Chevron, son más que significativas por darse no solo en el día de apertura del megaevento que se desarrollará toda la semana en Houston, sino también por el contexto extraordinario en el que se desarrolla esta cita, en medio de la peor crisis energética global desencadena por el conflicto en Medio Oriente.