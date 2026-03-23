CERAWeek: Weretilneck destacó la oportunidad global que tienen las exportaciones de Vaca Muerta

El gobernador Weretilneck destacó la importancia de la seguridad en el suministro de la energía y la ventaja que eso significa para Vaca Muerta.

Argentina y Vaca Muerta ya no son palabras desconocidas en CERAWeek by S&P Global, el ciclo de charlas sobre energía más importante del mundo. Y es por esto que no solo empresas energéticas de Argentina participan de la cita, sino también gobernadores, como el de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien destacó en exclusiva para Diario RIO NEGRO que el actual escenario del sector «es una oportunidad para las exportaciones de Vaca Muerta que saldrán por nuestra costa».

«Para nosotros esto es un aprendizaje importantísimo. Poder visualizar lo que pasa en el mundo con el gas y con el petróleo, no solo en lo coyuntural, sino en especial cómo se mira hacia adelante, para nosotros que somos una provincia que ya somos protagonistas de grandes inversiones es absolutamente indispensable e imprescindible estar aquí«, contó Weretilneck.

Desde el mismo recinto de las charlas, el gobernador rionegrino explicó que «para nosotros desde el estado provincial, como regulador, es muy importante tener claro cuáles son los aspectos central y qué se mira en el mundo».

«Lo que se observa es que hay un crecimiento en la demanda mundial de energía, sostenido, a partir del crecimiento poblacional, pero en especial de lo que es la inteligencia artificial», señaló el gobernador. Y planteó en esa línea que «como gran proveedor del suministro, está el gas y el GNL claro está, y tanto el desarrollo de Southern Energy como el que lidera YPF ponen a Argentina en el foco mundial».

Weretilneck contó que de acuerdo a las estadísticas, en la última década el sector del GNL (gas natural licuado) creció un 60% y que se prevé que a 2050 el crecimiento va a ser de otro 65%. «Está claro que el lugar que va a tener Vaca Muerta, Río Negro y Argentina, es central», indicó.

El mandatario planteó que «lo que se habló en todas las charlas fue de seguridad energética, y esto es no solo el precio, sino que el gas y el petróleo estén abastecidos en forma permanente. Y esto es lo que en Argentina y en la Patagonia queremos».

Un evento sobre Vaca Muerta en el corazón de Houston

El gobernador rionegrino es una de las autoridades que participará de un debate especial sobre Vaca Muerta que se desarrollará en paralelo a la agenda de CERAWeek mañana por la noche.

Esa cita se denomina “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook” y participarán el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, el CEO de YPF, Horacio Marín, el GeoPark, Felipe Bayón, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, y el cofundador de Vista Energy, Pablo Vera Pinto, entre otros.

«Vamos a estar hablando de qué es lo que ofrece Río Negro, que está por un lado la vereda política de la seguridad jurídica, estabilidad económica y previsibilidad fiscal que son los ejes que nosotros nos comprometemos frente a la industria y frente a los inversores como provincia, que queremos inspirar confianza», sostuvo Weretilneck.

Y por último contó que se espera un gran anuncio en los próximos días vinculado con el proyecto Argentina LNG que lidera YPF con sus socios Eni y XRG del grupo ADNOC. «Se está avanzando con nuevos socios y el proyecto va escalando, esos dos son los dos títulos», reveló y marcó que «hay mucho optimismo, desde acá se ve que el país está mirado desde un punto de vista distinto y por eso todas las empresas están teniendo muchas reuniones porque nos miran desde un punto de vista distinto».