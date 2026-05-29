Río Negro adjudicó dos áreas petroleras y sumó planes de inversión por más de US$6 millones

El gobierno de Río Negro oficializó, mediante el Decreto N° 548/26, la definición del Concurso Público Internacional N° 02/25. La gestión de Alberto Weretilneck adjudicó dos de los tres bloques puestos en oferta a la empresa Geopetrol Drilling S.A que comprometió un plan de inversión que en total suma 6.170.000 dólares.

A través de la norma que se publicó ayer en el Boletín Oficial, se adjudicó a la empresa Geopetrol Drilling S.A. los derechos sobre las áreas hidrocarburíferas Medianera y Rinconada – Puesto Morales. La adjudicación se establece por un plazo de diez años, contados a partir de la entrada en vigencia del contrato.

Por otra parte, el decreto determinó declarar desierta la licitación del área Las Bases. El bloque, que también formaba parte de la convocatoria internacional, no registró oferentes al momento de realizarse el acto de apertura de los sobres el pasado 27 de febrero, razón por la cual su administración continuará bajo la órbita directa de la Provincia de Río Negro.

La resolución del concurso se dio luego de que la Comisión de Preadjudicación evaluara las propuestas técnicas y económicas de las firmas participantes. Originalmente, se presentaron al llamado las compañías Petrolsur Energía S.A., Geopetrol Drilling S.A., y la unión transitoria conformada por Titanium Energy S.A. – Emepa S.A. UT.

Esta última quedó descalificada durante el proceso tras dictaminarse que no cumplió con el porcentaje mínimo exigido en las pautas de calificación técnica.

El decreto detalla los montos de inversión específicos que la firma adjudicataria deberá ejecutar. Para el área Medianera, se aprobó un Plan de Continuidad Operativa de 605.000 dólares y un Plan de Desarrollo e Inversiones por un monto de 1.625.100 dólares.

En el bloque Rinconada – Puesto Morales, el esquema contempla 1.400.000 dólares destinados a la continuidad operativa y 2.540.000 dólares orientados al desarrollo e inversión en infraestructura productiva.

De acuerdo con las exigencias del pliego, la Comisión evaluadora aplicó las fórmulas correspondientes verificando que se superaran los montos de inversión mínimos requeridos para el concurso, fijados en 1.500.000 dólares para Medianera y en 3.000.000 dólares para Rinconada – Puesto Morales. La propuesta de Geopetrol Drilling S.A. fue seleccionada por ser la que más se ajusta a las condiciones del área con vistas a obtener una recuperación productiva a corto plazo.

En los próximos pasos administrativos, la Provincia dispuso intimar a Geopetrol Drilling S.A. para que, en un lapso de diez días hábiles desde la notificación fehaciente, constituya las correspondientes Garantías de Cumplimiento de la Concesión de manera individual para cada área. Asimismo, se estableció un plazo de veinte días hábiles para proceder a la firma definitiva del contrato de concesión regulado por la autoridad de aplicación.

Finalmente, el artículo noveno del decreto fija obligaciones explícitas en materia medioambiental. El nuevo concesionario deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones ambientales relativas a la identificación, saneamiento y remediación de pasivos ambientales preexistentes en ambas áreas hidrocarburíferas. Las tareas de remediación deberán ejecutarse según los procedimientos, plazos y condiciones dispuestos por la Secretaría de Energía y Ambiente provincial.