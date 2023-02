Ciencias de datos e inteligencia artificial, una carrera que se abre camino en la industria

El Instituto de Formación y Educación Superior (IFES) con sede en Neuquén inauguró este año la primera tecnicatura superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la región. Dentro de las industrias, la demanda de profesionales con esta formación va en aumento debido a la posiblidad de «predecir según indicadores«, indicó el director de IFES, Gustavo Cabrera.

La tecnicatura «está promovida por el ministerio de Educación de la Nación, alentando el desarrollo de este tipo de carreras porque la demanda lo justifica«, indicó Cabrera en diálogo con Energía On. Respecto a la ciencia de datos, remarcó que «hoy hay más datos que nunca. Según estadísticas, el 80% de los datos disponibles se ha generado en los últimos dos años«.

La carrera pretende que los estudiantes se formen en el análisis de datos y «recopilen información para analizar cómo hacer mejor las tareas. Hay tanta información de tantos datos que ninguna mente humana es capaz de poder procesarlos» indicó. Para ello, proponen instrumentar técnicas relacionadas con la programación para su aprovechamiento en la toma de decisiones.

En cuanto al campo de la inteligencia artificial, «es muy amplio, hay una parte muy importante de predecir el futuro o predecir algo en base a algún indicador. Todos convivimos con la inteligencia artificial», explicó Cabrera. Un ejemplo es el predictivo de los mensajes en el celular. «Hay una inteligencia artificial que está analizando tu comportamiento, predece lo que supone que se puede llegar a querer«, remarcó.

En la actualidad, esta inteligencia artificial ya atraviesa las grandes empresas. «Las pymes y todas las empresas también vamos a necesitar de esto para nuestro propio trabajo«, adelantó. En particular, la industria hidrocarburífera, con un amplio desarrollo en la región,»genera datos permanentemente«. Con ellos, se pueden ir previendo «algunas cuestiones a futuro que tengan que ver tendencias. Es una información más que útil«.

La intención es que los profesionales que egresen de la carrera puedan incorporarse en las empresas de cualquier rubro. A través de un lenguaje base, «podrán desarrollar un sitio web, aplicaciones y programar para la inteligencia artificial», remarcó.

La carrera dura dos años y medio. La modalidad es a distancia: lo que se dicta en vivo queda grabado para consultarlo en caso de no poder asistir a la clase virtual. «A veces el nombre (de la carrera) puede hacer suponer a la gente que no es para todos. La idea es no transmitir ese mensaje. Está apuntando a cualquier chico que salga del colegio secundario«, cerró.

El plan de estudios está disponible en la página web del IFES y se puede acceder haciendo click aquí. Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta fines de marzo. El dictado de clases iniciará a medidados del mismo mes.

Un área de investigación que acompaña el desarrollo del Polo Tecnológico

Más allá de la carrera, Cabrera adelantó que «estamos crendo un área de investigación de inteligencia artificial que se vuelque hacia la propia carrera o la comunidad en general». Como parte de ello, el instituto tiene un convenio con la municipalidad de Neuquén y con la cámara Infotech para capacitar en las herramientas usadas para programar inteligencia artificial.

La capacitación, que durará un año, tiene un cupo de 100 personas y será gratuita. “La ciudad de Neuquén está avanzando en el desarrollo de la economía y el conocimiento porque la puesta en marcha del Polo Científico Tecnológico nos lleva a multiplicar la necesidad de tener recursos humanos formados para esa actividad”, aseguró Gastón Contardi, responsable de la Unidad de Coordinación del municipio.

Cabrera indicó que se trabajará en las herramientas que se usan para programar inteligencia artificial y “que tiene que ver con tratamiento de imágenes, análisis predictivo, tratamiento de voz, de textos. Sería la máquina pensando como el hombre a través de una persona, que es el programador”. Esta tecnología ya lo aplican grandes empresas «pero también las Pymes la van a empezar a utilizar y tenemos que formar gente para eso”.

La capacitación está destinada a programadores, ingenieros, profesores en matemática, analistas en Informática, estudiantes, y profesionales con experiencia en informática. Las inscripciones ya están abiertas, para acceder a ella haga click aquí.