Cobre: Los Azules completó su Estudio de Factibilidad y avanza hacia la construcción

El campamento montado para la exploración del proyecto Los Azules, marcó un antes y un después en el desarrollo minero.

El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, completó su Estudio de Factibilidad (FS) y dio un paso clave hacia su etapa de construcción en la provincia de San Juan. El análisis independiente confirmó la viabilidad económica de la mina, con producción proyectada de cátodos de cobre de alta pureza, una larga vida útil y un esquema operativo de bajo costo.

El diseño técnico y ambiental del yacimiento propone una minería de nueva generación, con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) integrados desde la ingeniería inicial. El objetivo es reducir significativamente la huella de carbono y el consumo de agua, mientras se maximiza la eficiencia energética de los procesos.

A nivel financiero, el riesgo del proyecto se redujo tras un acuerdo estratégico con la IFC (Corporación Financiera Internacional), que podría liderar el financiamiento de deuda. Además, McEwen Copper evalúa otras alternativas de inversión para infraestructura y equipos, con el fin de fortalecer la base de capital antes del inicio de obras.

La consolidación técnica de Los Azules coincide con un contexto regulatorio favorable. En los últimos meses, varios proyectos mineros —entre ellos Los Azules— ajustaron sus presentaciones al RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), con el objetivo de cumplir los requisitos exigidos y acceder a beneficios fiscales y aduaneros.

En ese marco, Los Azules se adaptó a las condiciones del RIGI incorporando su modelo de producción de cátodos y un cronograma de fases que abarca exploración, construcción y operación. El monto total de inversión se estima en 2.672 millones de dólares, con potencial de superar los US$ 3.000 millones a medida que se definan los contratos de infraestructura.

Para sostener ese nivel de inversión, la empresa planea una estructura mixta de financiamiento: 1.200 millones de dólares en equity, US$ 500 millones en deuda internacional —con respaldo de organismos multilaterales— y aportes de hasta US$ 250 millones de fabricantes y socios estratégicos. No se descarta una futura oferta pública inicial (IPO) de la compañía.

Con un Estudio de Factibilidad sólido, financiamiento avanzado y un marco regulatorio más previsible, Los Azules se posiciona como el próximo gran desarrollo cuprífero de la Argentina. Su avance refuerza el papel del país en la cadena de suministro del cobre, un mineral clave para la transición energética global y la electrificación del futuro.