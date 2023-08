Combustibles: Estacioneros se reunirán con Nación por el rechazo al congelamiento de precios

Miembros de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) se reunirán mañana con el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini para exponer su rechazo al congelamiento de precios de los combustibles. Según lo que se concluya del encuentro, la semana que viene se determinarán medidas de fuerza.

La reunión será mañana a las 16 en Capital Federal. Esta semana se iba a definir el inicio de las medidas de fuerza, según había informado el Presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro (Cecnern), Marcelo Pirri a Energía On. Sin embargo, desde la confederación decidieron esperar a la conclusión de la reunión para definir qué harán.

Este martes desde la Cecha informaron que las medidas que evalúan son: el cierre nocturno de las estaciones de servicio; la emisión de nuevas solicitudes para aplicar el procedimiento preventivo para establecimientos en crisis; y la paralización de los procesos de revisiones paritarias en curso. «Todo ello sin perjuicio de otras acciones que se definirán conforme a la escalada de esta crisis», advirtieron.

Una vez terminada la reunión con Tombolini «definiremos la semana que viene las medidas«, adelantantaron desde la Cecnern a Energía On.

«Las cámaras y federaciones de todo el país nucleadas en Cecha manifestamos nuestro rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por considerar que tornan inviables nuestro negocio y lo condena a la ruina», subrayaron en un comunicado.

«El aumento aplicado a los combustibles fue menor que el porcentaje aplicado a la devaluación, por lo que el efecto resulta negativo para quienes apostamos por el sector. Resulta muy difícil para nuestras pymes, que involucran más de 5.000 estaciones de servicio y garantizan 65.000 puestos de trabajo, cargar con parte de esta nueva devaluación», subrayaron.

Desde noviembre del 2022 hasta agosto, los aumentos de combustible estuvieron regidos por el programa Precios Justos, que estableció incrementos mensuales entre el 4% y 4,5% promedio en todo el país. Este mes los combustibles tuvieron una nueva suba del 12% promedio tras las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El precio que resultó del último aumento se mantendrá hasta el 31 de octubre, días después de las elecciones presidenciales.

«El negocio de los combustibles no para de complicarse. Los empresarios, que elegimos y amamos este trabajo, ahora lo vemos desgastante y hasta desesperanzador. Los estacioneros necesitamos ser escuchados. El Estado debe entender que invertimos y generamos empleo, y no se trata solo de dinero lo que se pone en juego, sino también de esperanzas, esfuerzos y un tiempo que no volverá», marcaron.

A la vez, remarcaron la falta de «respuestas favorables hasta la fecha» desde el gobierno nacional. Por eso, la mirada está puerta en ver qué sucederá en el encuentro de mañana.