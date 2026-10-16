GeoPark acelera su producción en Vaca Muerta: presentó los resultados del tercer trimestre de 2026

En la Cuenca Neuquina, la compañía produjo un promedio de 2.108 barriles equivalentes de petróleo brutos por día. Foto: gentileza.

GeoPark presentó los resultados del tercer trimestre de 2026, donde destacó un «crecimiento acelerado» en el desarrollo de sus activos en Vaca Muerta. En paralelo, señaló que su producción en Colombia —donde tiene su sede central— se mantiene estable, mientras se prepara para su entrada a Venezuela.

En la Cuenca Neuquina, la compañía produjo un promedio de 2.108 barriles equivalentes de petróleo brutos por día, un 50,6% más que los 1.400 registrados en el trimestre anterior.

Este crecimiento fue respaldado por la puesta en producción de cinco pozos en el área Loma Jarillosa Este, donde se completaron 180 etapas de fractura hidráulica. Con la conexión de estos pozos, la producción bruta actual del campo superó los 5.000 barriles equivalentes de petróleo. Asimismo, se completó y probó un pozo destinado a la disposición de agua.

Además, la empresa informó que el 13 de octubre se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la instalación central de procesamiento del área Puesto Silva Oeste.

A nivel general, considerando sus activos tanto en Argentina como en Colombia, GeoPark alcanzó una producción promedio total de 27.973 barriles equivalentes de petróleo, un 2,6% superior a los 27.271 del segundo trimestre.

Los planes de GeoPark en Vaca Muerta

El destacado desempeño de Loma Jarillosa Este tuvo lugar antes de que la compañía comenzara una campaña de perforación de mayor escala en nuestro país, prevista para la recta final de este año.

Para el cuarto trimestre se está preparando el inicio del factory drilling en Vaca Muerta. Se trata de una modalidad de desarrollo que consiste en perforar múltiples pozos con diseños y procesos estandarizados, en lugar de hacerlo de forma aislada, con el fin de ganar eficiencia y escala.

Entre los próximos pasos, Geo Park también anunció el comienzo de las entregas de crudo por oleoducto a instalaciones de procesamiento de terceros.

Los resultados operativos en Colombia

Mientras acelera su desarrollo en Argentina, GeoPark señaló que se mantuvo una producción estable en Colombia, donde obtuvo un promedio de 25.865 barriles equivalentes de petróleo durante el tercer trimestre, respaldado por la operación en las áreas Llanos 123, Platanillo y CPO-5.

En Llanos 123, la producción neta promedio alcanzó 3.538 barriles equivalentes de petróleo, un 11,6% más que en el trimestre anterior, lo que para la compañía da continuidad a la tendencia al alza observada a lo largo de 2026.

En tanto, CPO-5 registró una producción promedio de 6.073 barriles equivalentes de petróleo netos. Por otra parte, en Platanillo mantiene una producción estable con 862 barriles equivalentes de petróleo.

Venezuela, el otro frente de expansión

La estrategia de crecimiento de GeoPark también incluye su ingreso a Venezuela a través del área Bare. Durante el tercer trimestre, la compañía avanzó junto con la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) en los aspectos contractuales, regulatorios y técnicos necesarios para poner en marcha el proyecto.

El objetivo de GeoPark es lograr la entrada en vigencia del contrato y comenzar las operaciones antes de finalizar 2026, sujeto a las aprobaciones y condiciones correspondientes.