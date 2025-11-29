Cómo se formó el récord histórico de producción de petróleo de Argentina

Las empresas líderes de Vaca Muerta son las que explican la producción récord que se alcanzó.

Los libros de historia de Argentina ya deben incorporar a octubre de 2025 como el mes con la mayor producción de petróleo en los 118 años de actividad hidrocarburífera. Pero en este artículo haremos un análisis en profundidad para conocer cuáles fueron las operadoras que empujaron el récord, cuáles se destacaron dentro del puñado de firmas líderes y cómo se distribuyó la producción entre las provincias generadoras.

Los datos analizados corresponden a los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación que se conforman con las declaraciones juradas que presentan todas las petroleras del país y fueron procesados por EnergíaOn.

Y si bien la semana pasada la misma cartera de Energía anunció que el récord alcanzado era de 859.500 barriles por día, los sistemas en realidad marcan otro valor: 858.636 barriles por día, el cuál de todas formas sigue siendo el récord histórico, destronando a mayo de 1998 cuando el promedio de las extracciones había sido de 858.329 barriles por día.

Tras esta aclaración, un repaso sobre las petroleras del país marcó un claro podio, medido en términos de producción operada, es decir la producción que obtuvo cada una de las firmas en los campos en los que trabaja sin contar si parte de esos barriles son de un socio.

La firma que más producción obtuvo en este mes del récord histórico fue YPF. La petrolera de bandera extrajo un total de 393.863 barriles por día, el 45,87% del total de la producción del país, es decir casi la mitad de los barriles obtenidos.

La segunda petrolera que más producción aportó fue Pan American Energy (PAE). La firma de la familia Bulgheroni tuvo un nivel de extracciones de 109.843 barriles por día, el 12,8% del total del país. La siguió Vista Energy, la firma liderada por Miguel Galuccio, que como operadora extrajo 78.443 barriles por día, el 9,13% del total.

El cuarto lugar quedó en manos de Pluspetrol, con 56.684 barriles por día que representaron el 6,6% del total del país. Muy cerca de Shell que llegó a los 34.568 barriles diarios y representó el 4% del total.

El sexto lugar quedó en manos de Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint que tuvo una producción de 24.041 barriles por día (2,8%), muy cerca de Chevron que como operador logró 22.404 barriles por día y se situó con el 2,6% del total del país.

El crecimiento por empresas, con un caso destacado

A nivel nacional, la producción de octubre pasado trepó un 15,45% en relación con el mismo mes del año pasado y al observar las empresas se pueden apreciar tres datos fuertes: en primer lugar, todas las operadas de este top 7 incrementaron sin excepción su producción durante el último año.

En el caso de YPF el alza fue del 9,81%, para PAE llegó al 3,15%, Vista subió un 6,61%, SHell un 4,81% y aquí están tres casos especiales. Pluspetrol puso en marcha los activos que le compró en diciembre de 2024 a ExxonMobil y disparó su producción un 41,48%.

Tecpetrol, una firma centrada en la producción de gas, tuvo un salto del 26,64% en las extracciones de petróleo a partir de pisar el acelerador en sus activos de crudo que se centran en el norte de Vaca Muerta. Y es en esa misma zona norte, cercana a Rincón de los Sauces, en donde Chevron se lució y elevó un 145,66% su producción.

La norteamericana tiene allí el bloque El Trapial Este que es 100% de su propiedad y en donde es la operadora -a diferencia de Loma Campana que la opera YPF. Y es en donde en un solo año pasó de producir 9.120 barriles por día en octubre de 2024, a nada menos que 22.404 el mes pasado.

Provincias productoras: cómo se distribuyó el récord

Analizar el origen de la producción de petróleo del mes pasado marca dos nociones centrales: por un lado, un notable predominio de las extracciones de Vaca Muerta y por ende de Neuquén; y por el otro, el comportamiento opuesto de todas las demás jurisdicciones que, pese al récord, retrocedieron en términos de barriles obtenidos.

Como se indicó, Neuquén concentró el 68,38% de la producción del mes récord, con 587.145 barriles por día y un incremento en términos interanuales del 31,21%. Ese auge es el que explica todo el récord ya que las demás provincias bajaron sus aportes entre un 5 y un 20%.

Chubut se ubicó como la segunda provincia productora de crudo con 122.060 barriles por día en octubre y una baja del 5,86%. La siguió Santa Cruz con 58.913 barriles por día y también una caída del 12,04% en relación con octubre del año pasado.

Mendoza fue la cuarta provincia productora de petróleo del país, con 50.840 barriles por día y un descenso del 9,16%. Río Negro no llegó a capturar los nuevos pozos de Vaca Muerta en octubre y cerró el mes con 18.599 barriles por día, y una caída del 5,63%.

El mapa petrolero se cierra con La Pampa con 11.138 barriles por día (una baja del 13,73%) y Tierra del Fuego con 2.945 barriles diarios, retrocediendo un 20,21%.

Este mapa del nuevo récord histórico de producción marca un enorme contraste con el registrado en el anterior hito del país, en 1998, cuando si bien la Cuenca Neuquina ya lideraba la producción, el mapa era mucho más parejo y sobre todo, con mayores aportes de las demás provincias productoras.

Más producción por delante

El hito alcanzado en octubre es sin dudas trascendental, pero así como la verdadera métrica será cuando se logre superar el promedio general de 1998, que aún no se dio, una serie de factores auguran que el crudo seguirá la senda de crecimiento.

En primer lugar, aún hay espacio disponible en la ampliación de Oleoductos del Valle (Oldelval) del plan Duplicar Plus. Pero como si eso fuera poco, a fines del 2026 se espera la puesta en marcha del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) con un nivel de despachos inicial de 180.000 barriles por día y un máximo en esta fase de 500.000 barriles por día.

Y justo después, se sumará como complemento perfecto el sistema Duplicar Norte. Con lo cual desde la Cuenca Neuquina se podrán transportar más de 1 millón de barriles por día, y perseguir la meta de llegar a 1,5 millones de barriles diarios.