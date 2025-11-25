Vaca Muerta: de los récords a la extensión de las fronteras

Durante los últimos días Vaca Muerta fue no solo un motor energético para el país, sino también una fuente generadora de noticias, en las que la palabra clave fue récord. Sin embargo, es oportuno profundizar el significado de algunos de los hitos alcanzados recientemente para que el árbol de los récords no tape al bosque de lo trascendental.

En primer lugar, recordemos que el pasado jueves se conocieron los datos de producción de hidrocarburos, aunque un tanto a medias pues el sistema oficial de la Secretaría de Energía de la Nación mostró el efecto del fin de semana extra largo que tuvo la administración pública.

Pero al margen de eso, lo concreto es que octubre cerró con un triple récord en términos de extracción de petróleo. Vaca Muerta llegó a los 567.500 barriles de petróleo por día en el promedio del mes. Este nivel representó linealmente que dos de cada tres barriles de petróleo que se extrajeron en todo el país, provinieron de las áreas del shale.

Como catapulta, la producción de Vaca Muerta impulsó los otros dos récords. En primer lugar, por distancia, los yacimientos de Neuquén volvieron a anotar un récord histórico, con 587.190 barriles de petróleo por día. Una cantidad que ya por si sola supera el nivel de demanda interna que tiene el país.

Y precisamente, el tercer récord impulsado por Vaca Muerta, fue el de la producción total de petróleo del país, que por primera vez en 118 años de actividad hidrocarburífera alcanzó los 859.500 barriles de crudo por día.

El bosque detrás del árbol de los récords

Pero, como se anticipó, hubo dentro de esos récords otros hitos, que no tuvieron la misma repercusión en términos de noticias, pero que son trascendentales para Vaca Muerta y para Río Negro.

Puntualmente, la empresa Phoenix Global Resources (PGR), una nobel empresa argentina que tiene detrás al enorme grupo suizo Mercuria, anunció la puesta en producción de su primer pad de cuatro pozos en el área Confluencia Sur, en Río Negro y con destino a Vaca Muerta.

La firma liderada por un rionegrino, Pablo Bizzotto, logró romper varios paradigmas con esos cuatro pozos y eso es lo trascendental. En primer lugar, la producción obtenida en las primeras semanas de operación de los nuevos pozos fue más que destacada.

Según se supo, uno de los cuatro pozos supera incluso el nivel de los 2.000 barriles de petróleo por día. Y en conjunto con los 3 pozos del bloque vecino, Confluencia Norte, ya suman 7.000 barriles de petróleo por día, que representan casi el 30% del total de la producción de la provincia de las peras y las manzanas.

Phoenix corrió la frontera este de Vaca Muerta

Dicho esto más en claro, con solo dos pads Phoenix logró sumar un 30% de producción a una provincia que viene aquejada por la caída estrepitosa del convencional, demostrando que también es posible obtener buenas producciones de Vaca Muerta en Río Negro.

Este es el hito trascendental, ya que lo que marcaron estos nuevos pozos es que se logró correr la frontera de Vaca Muerta hacia el este, hacia Río Negro, en donde hace solo una década los mapas directamente mostraban que allí no había Vaca Muerta.

Esto es lo que en la industria petrolera se conoce como un game changer para el futuro petrolero de Río Negro, pues a poca distancia de las Confluencias de Phoenix, se ubican las otras dos áreas que el gobierno de Alberto Weretilneck ya entregó para la exploración de Vaca Muerta: Cinco Saltos Norte a Capex y Loma Guadalosa a Pan American Energy (PAE) en sociedad con Tango Energy.

Y este cambio de juego para Río Negro que ahora podrá apostar a no solo ver pasar la producción que viene de Neuquén, sino a potenciar su propia extracción, se suma un factor para nada menor: el petróleo de estas áreas de Vaca Muerta en Río Negro no es liviano.

Aunque el estándar de un shale oil es que sea liviano, o ultra liviano, con densidades API de 40 a 50 grados, el crudo del borde de cuenca no solo es negro, sino que arroja densidades en torno a los 25 grados, más pesadas incluso que el Medanito clásico del convencional.

Esto es una excelente noticia para las refinerías del país, que necesitan de crudos más pesados para mezclar con los livianos del corazón de Vaca Muerta y procesar por ejemplo más gasoil. En especial teniendo en cuenta el declino del convencional, que se enfrenta además un 2026 complejo, en donde los precios que se prevén está extremadamente cerca de sus costos de producción.