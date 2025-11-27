Vaca Muerta: Rincón de Aranda pisa fuerte y afianza la apuesta petrolera de Pampa Energía

El plan de Rincón de Aranda avanza a buen ritmo y ya tuvo una inyección de 174 millones de dólares.

Pampa Energía, la compañía que dirige Marcelo Mindlin, se consolida como una firma de peso del petróleo de Vaca Muerta. Rincón de Aranda, su bloque estrella se desempeña según lo esperado y promete llegar al 2027 con su planta de tratamiento en marcha y 45.000 barriles de petróleo por día bajo el brazo.

La empresa presentó sus resultados operativos y financieros del tercer trimestre del 2025. Este medio accedió a la llamada con inversores en la que se detalló cómo avanza el desarrollo del bloque y cuáles son sus proyecciones para los próximos años.

De agosto a octubre, la compañía aumentó nada menos que un 183% interanual la inversión de capital (Capex) y llegó a 332 millones de dólares. De ese total, desembolsó el 52% en Rincón de Aranda, unos 174 millones, lo que refleja la concentración de la inversión en el bloque.

Rincón de Aranda tiene siete pads activos, que permitieron incrementar la producción de crudo de Vaca Muerta. También le dio solidez al Ebitda (ganancias antes de impuestos), que se posicionó en los US$ 322 millones.

La evolución del bloque también se traduce en la producción total de la empresa, que promedió casi los 100.000 barriles equivalentes de petróleo. De hecho, en el último trimestre, el petróleo representa el 17%, que se obtiene en su mayoría de Rincón de Aranda y en menor medida, de Sierra Chata.

La producción de crudo alcanzó los 14.400 barriles diarios con 20 pozos activos. “Representa casi el triple de los niveles del segundo trimestre, gracias a la conexión de tres nuevos pads durante los últimos tres meses. Tras finalizar, se conectó un séptimo pad, elevando la producción a 16.000 barriles de petróleo diarios”, explicó Lida Wang, directora de Relaciones con Inversores y Sostenibilidad durante la presentación de resultados.

Prácticamente, es una certeza que el 2025 se cierra con 20.000 barriles diarios, un estimado hecho a principio de año. En el bloque tienen tres pozos ya perforados pero no completados, que se conectarán en estos días, lo que representa un claro indicador de producción rápida en el corto plazo.

También, disponen de dos equipos de perforación en el bloque. “En el próximo trimestre perforaremos cuatro pads. Actualmente, estamos perforando los pads 7 y 12, y próximamente perforaremos el 13 y el 10”, señaló el CFO y director ejecutivo de Finanzas de Pampa Energía, Adolfo Zuberbuhler durante la conferencia.

La infraestructura clave en la hoja de ruta de Rincón de Aranda

Llegada la mitad del año que viene, se proyecta una producción de 28.000 barriles por día del bloque. Para ello, prevén una instalación temporal adicional de tratamiento, lo que permitirá incrementar la producción y aprovechar la capacidad ociosa que tienen en ductos, antes de que esté lista la planta central de procesamiento (CPF).

La planta adicional se activará entre fines de febrero y principios de marzo del 2026, detallaron. “Así podremos aumentar la producción en unos 1.000 barriles adicionales de petróleo”, expresó Zuberbuhler.

En el 2027, “nuestro objetivo es alcanzar los 45.000 barriles por día una vez que el oleoducto Vaca Muerta Sur y nuestra planta central de procesamiento estén en funcionamiento”, marcó Wang.

Esta planta tendrá un rol clave en la baja del costo de extracción de barril de crudo. En el último trimestre, llegó a US$ 6,4 y el objetivo es bajar a US$ 5, el valor con el que trabajan la mayoría de las operadoras.