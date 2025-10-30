Cambio de hábito: cada vez más argentinos cargan nafta en YPF durante la madrugada, los motivos

YPF anunció un nuevo cambio de hábito en para cargar combustible en Argentina. Gracias a los descuentos en la franja de la madrugada, más de la mitad de los usuarios cambiaron de horarios para ir a la estación de servicio en el último trimestre.

Según precisó la petrolera estatal, durante el último trimestre del año (julio, agosto y septiembre), se registró un crecimiento sostenido en el volumen de ventas nocturnas que alcanzaron niveles similares a los de temporada alta en diciembre y enero.

El principal motivo de la transformación -precisaron- fue a través de los pagos en app YPFF, que duplicaron su participación.

«Entre las 00:00 y la 01:00 horas se vende el mismo volumen que entre las 21:00 y las 22:00 horas», indicaron.

El análisis trimestral muestra que el 58% de los usuarios migró a la franja nocturna, mientras que el 29% ya tenía historial de consumo en ese horario, y el 13% restante se reactivó o es completamente nuevo. Además, más del 40% realizó más de una carga durante la madrugada en este período.

Cómo son los descuentos en YPF durante la madrugada

Desde las 00:00 hs, todos los socios que carguen combustibles con la APP YPF acceden a un descuento del 6%, sin tope, excepto para el gasoil Grado 2, que tiene un límite de 150 litros mensuales.

Asimismo, en las estaciones con modalidad de autodespacho se suma un descuento adicional del 3%, alcanzando un ahorro total del 9%.

Desde YPF anticiparon que trabajan para extender el autoservicio en más estaciones del país y pretenden cubrir el 50% en los próximos meses, salvo en las provincias cuya legislación no lo permite: La Pampa, Jujuy y Buenos Aires.