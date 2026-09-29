Argentina LNG: YPF retoma los estudios geofísicos y oceanográficos en el Golfo San Matías

Los dispositivos permiten registrar información sobre corrientes, oleaje y niveles del mar. Foto: Gobierno de Río Negro.

YPF realizará nuevos estudios geofísicos y oceanográficos vinculados al proyecto exportador Argentina LNG, con nuevas tareas técnicas en el Golfo San Matías, frente a la costa de Río Negro.

Los trabajos se desarrollarán desde el buque Rustrigen, de bandera argentina y equipado para este tipo de operaciones. La campaña durada aproximadamente una semana, y estará enfocada principalmente en la inspección y el mantenimiento de los equipos de monitoreo que fueron instalados previamente en el área de estudio.

Estos dispositivos permiten registrar información sobre corrientes, oleaje y niveles del mar, necesarios para conocer con mayor precisión las condiciones ambientales y marítimas del área y avanzar con los estudios de ingeniería asociados al proyecto.

Según informó YPF, las tareas se llevarán adelante bajo estándares de seguridad, calidad y protección ambiental, de acuerdo con la normativa vigente.

Continuidad de los estudios en el Golfo San Matías

La nueva campaña forma parte de la serie de trabajos técnicos que la petrolera viene realizando para avanzar en el diseño de la infraestructura offshore de Argentina LNG.

En febrero, YPF llevó adelante estudios geotécnicos sobre el lecho marino, destinados a obtener información sobre las características del suelo y aportar datos para la planificación de las futuras instalaciones vinculadas al proyecto.

La información obtenida mediante las distintas campañas permite avanzar progresivamente en la caracterización del área donde se prevé desarrollar parte de la infraestructura necesaria para la producción y exportación de gas natural licuado (GNL).

Los avances de Argentina LNG

Argentina GNL es impulsada por YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Contempla inicialmente alcanzar una capacidad de producción de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030, con una posible ampliación posterior hasta 18 millones de toneladas por año.

En el esquema proyectado, el Golfo San Matías ocupa un lugar central para la infraestructura de exportación. El diseño difundido hasta el momento contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas rionegrinas, con una capacidad conjunta inicial de 12 millones de toneladas de GNL por año (MTPA)

El proyecto apunta a aprovechar el gas producido en Vaca Muerta y desarrollar una infraestructura integrada de transporte, procesamiento y exportación destinada a los mercados internacionales.

En relación a estos nuevos avances, el Gobierno de Río Negro destacó que cada una de estas instancias técnicas forma parte de un proceso mayor, que implica preparar a la provincia para una nueva etapa productiva, con infraestructura, actividad logística, proveedores y oportunidades laborales vinculadas a inversiones de escala internacional.

La Provincia recordó que, en ese sentido, viene trabajando junto a la petrolera de bandera para acercar información sobre Argentina LNG a las comunidades, autoridades y proveedores de Sierra Grande y San Antonio Oeste, con el objetivo de que el proyecto tenga una participación cada vez mayor de actores locales.