Arena para Vaca Muerta: YPF y Entre Ríos firmaron un acuerdo para bajar costos, aunque sin fondos asignados

Vaca Muerta y el costo de la arena: el plan de YPF y Entre Ríos para abaratar el fracking. (Foto: gentileza)

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron este lunes en Buenos Aires un convenio para potenciar la producción de arenas silíceas, un insumo clave de la actividad no convencional en Vaca Muerta.

El acuerdo prevé trabajar en infraestructura vial, ferroviaria y fluvial para transportar la arena, con el objetivo de hacer más eficiente la logística y reducir los costos de la cadena productiva.

El valor de la arena entrerriana y la búsqueda de nuevos proveedores

Durante el encuentro, Marín destacó la calidad del material extraído en la provincia del Litoral. «Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora«, afirmó el titular de la petrolera estatal.

HISTÓRICO ACUERDO CON YPF: ENTRE RÍOS SE SUMA AL DESARROLLO DE VACA MUERTA



Queremos que nuestra provincia se integre a Vaca Muerta y sea parte de uno de los principales motores productivos de la Argentina.



Por eso, junto a @HoracioMarin_ok, presidente y CEO de YPF, firmamos un… pic.twitter.com/FWnBQlJW3a — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 28, 2026

Frigerio, por su parte, apuntó a ampliar la participación de su provincia mucho más allá de la simple provisión del insumo. «No tenemos solo arena, tenemos muchos proveedores que pueden servir para potenciar este desarrollo que está llevando adelante YPF y queremos que sean tomados en cuenta», sostuvo el mandatario.

Proyectos paralelos y la letra chica: un acuerdo sin presupuesto asignado

Según la información que surge del comunicado oficial del gobierno de Entre Ríos, la agenda conjunta incluye además proyectos de electromovilidad y carga para vehículos eléctricos, telemetría para la flota pública provincial, la reconversión de activos de YPF para almacenar aceites vegetales y un trabajo con los municipios para evaluar incentivos fiscales a la inversión privada.

No obstante, el texto aclara que el convenio es un acuerdo marco con una vigencia inicial de tres años y que no implica por sí mismo erogaciones presupuestarias. Cada proyecto que surja de esta hoja de ruta deberá instrumentarse posteriormente mediante acuerdos particulares, que serán los encargados de fijar las inversiones, responsabilidades y plazos.