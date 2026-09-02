Crecen las renovables en China: la energía solar supera al carbón y se convierte en la mayor fuente de capacidad instalada

Si bien la diferencia sigue siendo marginal, marca un punto de inflexión en la composición del sistema eléctrico chino. Foto: gentileza.

China alcanzó un nuevo hito en su transición energética: la energía solar superó por primera vez a la generación basada en carbón, convirtiéndose en la principal fuente de capacidad de generación eléctrica instalada en el gigante asiático.

El cambio se produjo a fines de julio, cuando la capacidad solar instalada alcanzó los 1.288 gigavatios (GW), frente a los 1.285 GW de capacidad de generación a carbón, según reportaron distintos medios estatales en base a datos aportados por la Administración Nacional de Energía de China (NEA, por sus siglas en inglés).

Si bien la diferencia sigue siendo marginal, marca un punto de inflexión en la composición del sistema eléctrico chino. Sin embargo, el dato no implica que la energía solar haya desplazado al carbón como principal fuente de generación efectiva de electricidad.

Las centrales térmicas continúan produciendo más electricidad debido a que los paneles solares dependen de la disponibilidad de luz solar, y presentan una menor utilización de su capacidad instalada. Por este motivo, el carbón aún mantiene un papel central en el suministro eléctrico pese a haber sido superado en capacidad.

Durante el primer semestre de este 2026, la energía solar, junto a la eólica, representaron el 24,6% de la matriz energética, mientras que el carbón representó el 49,7%, según había informado anteriormente la NEA. Esta fue la primera vez que la participación del carbón cayó por debajo del 50%.

Por otra parte, la capacidad de las energías renovables ya había superado a la del carbón. En marzo del año pasado, la capacidad instalada de la energía eólica y solar combinadas superó por primera vez a la del carbón.

El crecimiento de la energía solar se enmarca en una expansión acelerada de las fuentes renovables en China. Pero este desarrollo también plantea nuevos desafíos para las redes eléctricas, que deben adaptarse a una mayor participación de fuentes variables.

Las nuevas instalaciones solares en China se han desacelerado este año en comparación con el anterior, luego del cambio de las tarifas de alimentación fijas a precios basados en el mercado.

El nuevo escenario refuerza así el cambio estructural del sistema energético chino: el carbón todavía domina la generación eléctrica, pero la solar ya ocupa el primer lugar en capacidad instalada, un indicador del acelerado crecimiento de las renovables en el mayor mercado energético del mundo.