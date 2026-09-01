Repuntó el nivel de actividad en Vaca Muerta: subió más de un 12% en agosto

La actividad en Vaca Muerta repuntó en agosto, y ya se superó el nivel de todo el 2024.

Luego del bajón que dejó julio en Vaca Muerta, la actividad en la formación shale volvió a acelerarse en agosto y con 2.262 etapas de fractura completadas marcó un salto del 12,53% sobre el mes previo. Restando un cuatrimestre para terminar el año, ya se superó el total de trabajos realizados en 2024.

De acuerdo al informe especial que elabora Luciano Fucello, presidente de la Fundación Contactos Energéticos, en agosto la actividad medida en las etapas de fractura que se realizan para poder poner en producción los nuevos pozos, logró sortear la abrupta caída de julio, en la que solo se habían completado 2.010 etapas.

En agosto, los trabajos llegaron a las 2.262 punciones, lo cual si bien es un salto cualitativo sobre el mes previo, se trata en realidad del segundo peor mes del año. Esta situación encuentra su explicación en que así como finalizó ya la campaña orientada a pozos productores de gas, varias empresas están en las últimas etapas de su plan anual y comienzan a dosificar los trabajos.

Pero volviendo a los datos de agosto, fueron 7 las operadoras que realizaron trabajos de fractura. Como es habitual, YPF fue la más activa del mes, con 998 etapas completadas, y la siguió Vista Energy. La empresa de Miguel Galuccio, realizó 416 punciones en el mes.

La cantidad de etapas de fractura subió más de un 12% en agosto en Vaca Muerta. Fuente: fracstages.com

En conjunto, estas dos empresas concentraron más del 62% de la actividad de agosto, algo que no es casual dado que también son las que lideran los trabajos en este año.

En tercer lugar se ubicó Tecpetrol con 228 etapas completadas, con la particularidad que la petrolera del Grupo Techint no encaró pozos productores de gas natural, sino que trabajó sobre pozos de petróleo en el bloque Los Toldos Este 2, en el norte de la formación.

La angloholandesa Shell se ubicó como la cuarta empresa más activa con 211 punciones realizadas en su hub core, más precisamente en el bloque Cruz de Lorena. Mientras que el quinto lugar correspondió a Pluspetrol que realizó 156 etapas de fractura en el mes, también en su bloque insignia del Norte Neuquino, Bajo del Choique – La Invernada.

Gráfico: La actividad de fracturas por año en Vaca Muerta. Fuente: fracstages.com

En tanto que el ranking cierra con Phoenix Global Resources (PGR) con 112 etapas completadas en el mes, en la víspera de lo que será la era en la que tenga como socia a Continental Resources; y finalmente Pan American Energy (PAE), completó 102 etapas de fractura en Coirón Amargo Sur Oeste (CASO).

En total, durante agosto el 86,4% de los trabajos se focalizaron en pozos que serán productores de petróleo y solo el 13,6% se orientó al gas natural.

Vaca Muerta ya superó en actividad a todo el 2024

Como se indicó antes, la cantidad de etapas de fracturas -el mejor parámetro para medir la actividad en un desarrollo shale como Vaca Muerta- ya superó todos los trabajos realizados durante el 2024.

En total, entre enero y agosto de este año se realizaron 19.230 etapas de fractura entre todas las empresas, mientras que en todo el 2024 se completaron 17.814, un salto del 7,94% cuando aún restan cuatro meses del año.

Las proyecciones del sector, de las cuales coincide Fucello, marcan que se espera que este año supere al 2025, siendo así la nueva marca récord de Vaca Muerta. Pese a esto, el descenso de actividad que comenzó a evidenciarse el mes pasado es una señal de atención doble, pues una caída de la actividad no solo impacta en el empleo directo, sino que también significa menor producción para los meses siguientes.