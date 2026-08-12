El proyecto VMOS ya cuenta con empresas rionegrinas e internacionales para operar el campamento de Punta Colorada

Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) anunció que acaba de finalizar la adjudicación de servicios esenciales para la operación del campamento de la Terminal Punta Colorada, en Río Negro, mediante una estrategia de asociativismo entre empresas locales e internacionales que impulsa proyectos de gran escala.

La contratación contempla servicios de alimentación, hotelería, limpieza, mantenimiento y soporte operativo para el personal que participa en la construcción de la Terminal, el cual está integrado por aproximadamente 1.500 trabajadores.

Entre las adjudicaciones realizadas, se destacó la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por South Management S.A. (Cookins) y la firma rionegrina Compañía Rionegrina de Alimentos S.A.S. para la prestación de servicios de alimentación y viandas, junto con la participación de Aramark para los servicios de hotelería, lavandería, limpieza integral, mantenimiento y otros servicios de apoyo.

Las adjudicaciones realizadas contemplan servicios básicos para el personal de la Terminal Punta Colorada.

«Estas alianzas permiten combinar estándares y capacidades operativas globales con la experiencia situada, la cercanía y el arraigo territorial de los proveedores regionales», se indicó.

En esa línea, se señaló que el desarrollo de proyectos energéticos de esa magnitud requiere de la integración de capacidades locales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor y potenciar las oportunidades de empleo.

Según el consorcio, la construcción del oleoducto VMOS busca impulsar un entramado asociativo de empresas que pueda trascender la etapa de construcción y contribuya al crecimiento sostenible de la Provincia.