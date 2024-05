Cuestionan designaciones del gobierno de Milei en el área de Energía y reclaman por la PIAP en Neuquén

La expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, dialogó con RÍO NEGRO RADIO, tras las nuevas designaciones en la cartera. Cuestionó la demora en la transición y el retraso de la puesta en marcha de «grandes proyectos», entre ellos la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). «Sabemos que los compromiso no se están cumpliendo», afirmó.

Contó que las iniciativas que estaban en marcha todavía no tienen un presupuesto asignado, pese a que se había iniciado la gestión el año pasado y aunque hayan manifestado el reclamo en una nota pública. Se trata del «proyecto del RA 10 que se encuentra en construcción en Ezeiza, el proyecto del CAREM que es el reactor modular de potencia que está en construcción en Lima, la puesta en marcha de la Planta Industrial de Agua Pesada y los proyectos relacionados con el área de medicina nuclear».

«En todos los casos, más el crédito necesario para el funcionamiento normal de la institución, no solo no están garantizados, sino que si bien desde diciembre del año pasado hemos presentado el plan de trabajo en cada una de estas áreas, nunca nos dieron la definición si realmente iba a cumplirse con los compromisos, en particular con el compromiso de la PIAP», remarcó Serquis.

Explicó que el proyecto consta de dos anexos, uno que refiere al mantenimiento y otro que tiene que ver con la puesta en marcha que incluía la incorporación de personal. «Eso nunca nos dieron respuesta», afirmó y agregó que es el punto de mayor preocupación, ya que «estaba en revisión si era necesario hacer alguna adenda del convenio para postergar, sin dejar de tener una ilusión de que se iba a poder continuar en algún momento».

La doctora en Física indicó que esa es la parte que «no se está realmente activando». «En este momento hay unas 120 trabajadores y necesitan un mínimo 250. Tienen que ser formados si o si. Se esperaba que esto finalice en junio del año próximo y para comenzar la puesta en marcha necesitás, mínimamente, un año o dos de formación técnica, con lo cual estamos preocupados», recalcó.

Señaló que también habían presentado un plan para que «numerosas compañías de afuera», compraran agua pesada. «O sea que no era solo para nuestras centrales, sino también como una oportunidad de negocios para que esa puesta en marca se pueda aprovechar plenamente y que pueda significar además el ingreso de divisas. Pero para eso había que finalizar una inversión. Yo veo con mucha preocupación, porque, justamente, sin definiciones es muy difícil programar», enfatizó Serquis.

La expresidenta de la CNEA reprochó que se haya retrocedido en la paridad de género. «Lo que estoy viendo es que las propuestas de cambio que están haciendo para las gerencias diarias van de vuelta en la dirección de volver a tener solo hombres a cargo. Son todos hombres y personas de mucha edad, entonces a veces me preocupa y me asusta un poquito eso», opinó.

Deslizó sus dudas sobre las designaciones del doctor en Ingeniería Nuclear, Germán Guido Lavalle, como presidente y el ingeniero nuclear Luis Alfredo Rovere, como vicepresidente. «Luis Roberto, el gerente digamos del área de medicina nuclear de Bariloche, de la Fundación Intecnus hace bastante tiempo, tengo que mencionarlo porque bueno, si bien es algo previo a nuestra gestión cuando yo asumí, tenía muchas observaciones sobre el manejo que se hacía de Intecnus. Como consecuencia de esto hubo algunos sumarios y alguna denuncia en la Oficina Anticorrupción», comentó.

Respecto a Lavalle, que fue gerente del Instituto Balseiro en los años 90, observó: «Conoce la institución bien de esa época. No sé cuán al tanto estaba de lo que fue el relanzamiento del plan nuclear, de lo que se vino haciendo y de estos grandes proyectos, cuán interiorizado está. Supongo que eso va a poder hacerlo».

